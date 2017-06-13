В ООН пытаются выяснить местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Васина

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявляет, что миссия пытается выяснить, где находится украинский журналист Станислав Васин, который пропал без вести в оккупированном Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фрейзер заявила сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Вооруженные люди задерживают людей... что с ним (Васиным - УНИАН.) происходит, мы, к сожалению, не знаем. Мы пытаемся получить доступ, чтобы понять, где он находится и знать, какая именно сейчас у него ситуация», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня бывший народный депутат Украины Егор Фирсов заявил, что в Донецке пропал без вести украинский журналист и писатель Станислав Васин.

«Скорее всего, его схватили боевики. При этом его аккаунт в Facebook активный, с него отправляют сообщения и размещают посты. Скорее всего, пишет не Стас, поскольку на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет», - сообщил Фирсов на своей странице в Facebook.