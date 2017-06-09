Донорские деньги за разработку системы е-деклараций через Эстонию вывели в США - Луценко

Деньги, которые были выделены донорами компании-разработчику украинского реестра е-деклараций "Миранда", через Эстонию переводились в США. Об этом в интервью газете "Левый берег" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Читайте также"Украинские спецсистемы" жалуются на искажения в СМИ информации о реестре е-декларирования"По "Миранде", у нас есть продвижение, теперь мы знаем, что деньги отмывались не только через Эстонию, а дальше пошли в США. Знаем, и что дальше с ними произошло. Но предлагаю оставить это вне разговора", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая правоохранители проводили ряд обысков в обществе "Миранда", а также по месту жительства экс-директора и бухгалтера.

В пресс-службе отметили, что общество, согласно заключенным договорам, должносамостоятельно разработать систему электронного декларирования для НАПК. Но бывший директор общества привлек к этой работе преподавателя и молодых специалистов одного из высших учебных заведений Киева. За сделанную работу из семи привлеченных молодых специалистов средства получили лишь двое.

2 июня бывшему директору предприятия избрана мера пресечения в виде залога в 934 400 гривен и личное обязательство. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.