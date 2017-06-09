Порошенко планирует в ближайшее время посетить Францию для переговоров с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время посетить Францию для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте сегодня в Харькове.

Читайте такжеПартия Макрона должна победить на парламентских выборах во Франции – соцопрос

«У нас очень интенсивная координация с нашими партнерами в «Нормандском формате», включая администрацию нового президента Франции, и мы ожидаем в ближайшем будущем мой визит во Францию и переговоры после французских выборов (парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня - УНИАН), и я очень доволен координацией. Поэтому я являюсь оптимистом, что мы сможем объединенными усилиями принести мир на украинскую землю», - заявил он.