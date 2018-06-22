Вехи недели. Большая потеря, диалектическая отставка и катализатор из Стокгольма

Смерть бывшего главы УГКЦ, несколько лет назад отошедшего от руководства церковью по состоянию здоровья, но остававшегося моральным авторитетом для миллионов украинцев, стала большой потерей для нашей страны. Любомир Гузар неоднократно умел находить правильные слова, обращаясь не только к своей пастве, но к остальным соотечественникам. Поэтому его мудрой и взвешенной позиции будет не хватать.

Намерен покинуть свое кресло (по состоянию здоровья) министр информационной политики Юрий Стець. Его сообщение о добровольном уходе подняло новую волну обсуждения эффективности государственной информационной политики, которая не обошлась без перехода на личности. Давать однозначные оценки работе Стеця довольно сложно и по причине скудности финансирования министерства, и исходя из масштаба задач, стоявших перед МИП, и фактора восприятия гибридной агрессии России украинским обществом. Можно отметить, что у парламентской коалиции, президента и премьера появился целый комплект формально вакантных портфелей, которые можно было бы использовать для укрепления позиций власти и повышения ее работы.

Правда, восьмой парламентский созыв пересек недавно свой экватор, что означает (по опыту их предшественников) заметное падение эффективности работы слуг народа. Если вспомнить, что коалиция в Верховной Раде и без того не демонстрирует чудеса эффективности, то прогнозировать поведение нардепов легко. Многие из них начнут задумываться о перспективах сохранения депутатского мандата, что заметно сократит количество реформаторских порывов в сессионном зале. Будет досадно, если анонсированные премьером и президентом преобразования в сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения, создания рынка земли так и не будут реализованы. Парламентариям пора осознать, что Верховная Рада является центром политического влияния, а время комфортных решений, дающих мгновенное повышение популярности, прошло практически безвозвратно, в сегодняшнем состоянии Украина не располагает необходимыми для этого ресурсами.

Впрочем, популизм и стремление подстроить информационную картину под себя остаются важными инструментами борьбы за симпатии избирателей. Юлия Тимошенко, согласно данных опроса группы «Рейтинг», остающаяся самым популярным политиком в Украине, подтвердила это на примере сообщения о решении Стокгольмского арбитража не удовлетворять претензии «Газпрома» в отношении принципа «бери или плати». Юлия Владимировна, благословлявшая газовый контракт в 2009 году вместе с Владимиром Путиным, заявила, что нынешняя победа была бы невозможной без подобных положений документа. Ситуация трагикомична, поскольку лидер «Батькивщины» вещает на всю страну, но стремится быть услышанной только собственным ядерным электоратом. Куда больший вызов – способность Кабинета Министров в случае победы в Стокгольме снизить цену газа для населения, но об этом можно будет говорить только после окончательного решения арбитража.

Дерзкая попытка убить Адама Осмаева, чеченца, обвиненного в свое время в подготовке покушения на Путина и принимавшего участие в боевых действиях против сепаратистов в составе сил АТО, свидетельствует, что террористический компонент является важным в гибридной войне. Перестрелка на Подоле привела к тому, что в руках украинских правоохранителей оказался личный ликвидатор Рамзана Кадырова, а наше общество получило еще один импульс в продолжающейся не первый год дискуссии о необходимости легализации короткоствольного оружия.

Евгений Магда