Королевскую снова облили зеленкой, в этот раз в Одессе

Народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" в Одессе облили зеленкой. Об этом сообщается на странице "Автомайдан Одесса" в Facebook.

Читайте такжеВ Мариуполе "Оппоблоку" не рады: Королевской желали "гореть в аду" (видео)

"Королевская приехала в Одессу… Но что-то пошло не так", - сказано в описании к фото.

Как видно на фото, у нее полностью облито лицо и руки.

Королевская приехала в Одессу на "Съезд женщин юга"

В 2016 году в Славянске депутата также облили зеленкой.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области депутата облили зеленкой из-за отказа назвать Крым украинским.