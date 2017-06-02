Королевскую снова облили зеленкой, в этот раз в Одессе

14:58, 02 июня 2017
Политика
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Королевской в Одессе дали понять, что не все рады ее видеть.

Королевскую снова облили зеленкой / Фото facebook.com/AutomaidanOdesa

Народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" в Одессе облили зеленкой. Об этом сообщается на странице "Автомайдан Одесса" в Facebook.

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"Королевская приехала в Одессу… Но что-то пошло не так", - сказано в описании к фото.

Как видно на фото, у нее полностью облито лицо и руки.

Королевская приехала в Одессу на "Съезд женщин юга"

В 2016 году в Славянске депутата также облили зеленкой.

Королевскую ранее обливали зеленкой в Славянске / Фото 6262.com.ua

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области депутата облили зеленкой из-за отказа назвать Крым украинским.

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Теги: #Одесса#Королевская