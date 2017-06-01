Хан начал встречу с главами украинских антикоррупционных ведомств

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан начал встречу с председателями Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и другими представителями украинской власти.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter.

«Начинаем! Визит еврокомиссара Хана в Украину. Фокус: борьба с коррупцией. Встреча с представителями власти, руководителями антикоррупционных ведомств», - говорится в сообщении.

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На встрече присутствовала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Twitter сообщили, что визит Хана в Украину начался с рабочей встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным.