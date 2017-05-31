Франция и Германия обеспокоены риском ухудшения ситуации на Донбассе - СМИ

Франция и Германия выражают обеспокоенность относительно риска ухудшения экономической, экологической и гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Как сообщает Reuters, заместители министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России встретились 30 мая в Берлине в рамках "нормандского формата", чтобы попытаться добиться прорыва в урегулировании кризиса на Донбассе.

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"Встреча позволила нам оценить ситуацию на месте (на Донбассе - УНИАН), которая продолжает вызывать крайне серьезное беспокойство", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Франции Ромен Надаль на ежедневном брифинге.

Вместе с тем, он отметил, что необходимо обеспечить гарантии безопасности, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ могла выполнять свой мандат в наиболее благоприятных условиях.

"Франция и Германия подчеркнули опасность ухудшения экономической, экологической и гуманитарной ситуации", - заявил Надаль.

Издание напоминает, что президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что он поддержит новые санкции против Москвы, если ситуация на Донбассе не улучшится.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Берлине состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне заместителей глав МИД.

Накануне, 29 мая, президент Франции Макрона на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что хочет проведения новой встречи в рамках "нормандского формата" по Украине.

Сегодня, 31 мая, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Россия не демонстрирует желания проводить встречу лидеров "нормандского формата".