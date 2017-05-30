CNN: Русские собрали "унизительную информацию" о Трампе

Российские чиновники обсуждали наличие у них потенциально "унизительной" информации о тогдашнем кандидате в президенты Дональде Трампе и некоторых из его главных помощников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух бывших чиновников разведки, а также источник в Конгрессе.

По словам одного из источников, полученная информация носит финансовый характер и отметил, что разговор был посвящен тому, есть ли у России рычаги давления на ближайшее окружение Трампа.

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При этом источники, ознакомленные с сообщениями, предоставленными американской разведкой, отмечают, что в РФ, возможно, преувеличивали свое влияние, или же это было частью дезинформационной кампании, которую вели русские во время выборов 2016 года.

Пресс-секретарь Белого дома назвал новую информацию о связях Трампа с Россией "еще одним раундом ложных и непроверенных заявлений, сделанных анонимными источниками, чтобы очернить президента". Он также указал, что доходы президента США в течение последних десяти лет показывают, что он не имел практически никаких финансовых связей с РФ.

В ФБР отказались комментировать эту историю.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что Россия должна ответить за свои действия в Крыму и на Донбассе. Трамп также подчеркнул, что Кремль должен выполнять Минские соглашения.