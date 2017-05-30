"Пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим": Омелян раскритиковал политику РФ

Украина не может восстановить пассажирские и грузовые перевозки с Россией, пока она не вернет все захваченные территории. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью журналу "Країнаа".

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"Пока эти территории оккупированы, мы не можем принимать никаких мер для восстановления ни пассажирского, ни грузового сообщения. Война не останавливается ни на день, несмотря на все заверения с российской стороны. Я сторонник того, что пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим", - подчеркнул он.

По словам Омеляна, проблема не в оккупированных территориях, а в том, что это традиционная политика российского правительства.

"Даже если угроза будет нивелирована, через 10-20 лет опять встанет та же проблема. Потому что это - ментальность российской нации", - убежден министр инфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал возвращение Кубани, Крыма и восточных регионов условием возобновления авиасообщения между Украиной и РФ.