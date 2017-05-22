Путаница с вступлением в силу безвиза для Украины: в ЕС уточнили дату

Безвизовый режим для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней заработает с 11 июня. Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине в социальных сетях Facebook и Twitter.

"Первые безвизовые поездки будут возможны уже в 00:01, 11 июня!" - проинформировали в дипломатическом ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль утверждала, что безвиз со странами Шенгена полноценно заработает в полночь с 12 июня.

"Решение опубликовано. Вступления в силу 11 июня 2017 года. Безвиз - в 00:01 12 июня 2017", - написала Зеркаль в Facebook. Однако позже информация о 12 числе исчезла из ее сообщения.