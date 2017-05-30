Геращенко о борьбе с пропагандой РФ: следующий этап – заблокировать все сайты ОРДЛО

Первый вице-спикер и уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко считает, что необходимо заблокировать все сепаратистские сайты.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Следующий этап – заблокировать все сайты ОРДЛО как такие, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины», – отметила она.

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По ее мнению, заявления президента Франции Эммануэля Макрона на совместной с российским лидером пресс-конференции относительно пропагандистского характера российских ресурсов Russia Today и Sputnik является отличным аргументом для всех европейских чиновников и структур, «которые делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны РФ против всего цивилизованного мира».