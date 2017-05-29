Санкции против РФ должны быть усилены в случае эскалации ее агрессивных действий – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что санкции против России должны быть усилены в случае эскалации ее агрессивных действий.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси (Грузия), прямая трансляция которого велась на странице спикера в Facebook.

"Отказ России выполнить "режим тишины", прекратить огонь подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизации в регионе", - отметил Парубий.

Он подчеркнул, что для Украины крайне важно мирное разрешение конфликта. "Никто больше, чем Украина, не стремится, чтобы остановились смерти, чтобы остановилась война. Но для этого необходимо сохранять политическое давление и санкции", - подчеркнул председатель ВР.

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Санкции, по его словам, должны сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит свои деструктивные действия. "Если эскалация агрессивных действий России будет продолжаться, я убежден, мы должны совместно прийти к решению об усилении санкций против Российской Федерации", - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Парубий находится с визитом в Тбилиси, где принимает участие в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.

Программой визита спикера также предусмотрено проведение двусторонних и трехсторонних встреч, в частности, с президентом ПА НАТО, председателем парламента Грузии.