Палица заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского

Председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица прокомментировал обвинение в якобы наличии у него двойного гражданства.

Как известно, народный депутат Татьяна Черновол обратилась к руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку с требованием проверить, имеет ли Игорь Палица гражданство другого государства. Соответствующий запрос она направила в СБУ 18 мая.

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«Я – гражданин Украины, никаких других гражданств у меня нет. Пусть Служба безопасности проверяет. Ответственно заявляю: если наличие у меня двойного гражданства докажут – сложу мандат председателя областного совета. Меня удивило то, что депутатам Верховной Рады нечем заняться, кроме того, что пиариться на подобных запросах», – отметил Игорь Палица.

Председатель облсовета предполагает, что некоторым нардепам не нравятся процессы, которые начались на Волыни.

«Очевидно, областной совет ощутимо наступает на горло партийным продвижениям. Они уже не знают, как до нас добраться», – заявил Игорь Палица.

Как сообщал УНИАН, 30 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.