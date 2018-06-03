Украинский интерес. Взаимопонимание по-нормандски, явление Трампа Европе и маневры Додона

Внешнеполитическая тактика украинской власти сегодня предполагает постоянные призывы к Западу усилить давление на Россию с целью заставить агрессора отступить с занятых на Донбассе и в Крыму позиций. Поэтому очередная встреча Петра Порошенко с Ангелой Меркель в пригороде Берлина прошла под знаком обсуждения Минских договоренностей, невыполнение которых давно очевидно для всех. Их сегодняшнее существование в виде формальной матрицы урегулирования конфликта не мешает подчеркнуто громко говорить о необходимости выполнения проговоренных в столице Беларуси пунктов разрешения конфликта.

Порошенко не ограничился встречей с Меркель и провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, только вступившим на президентский пост во Франции. 29 мая французскому лидеру предстоит встреча с Владимиром Путиным, поэтому украинский президент постарался сообщить коллеге о происходящем на Донбассе. Публикацией на сайте politico Петр Алексеевич также напомнил лидерам G-7 об опасности политики умиротворения в отношении России и призвал усилить санкции против Кремля.

По правде говоря, европейским политикам было что обсудить на этой неделе и без Украины – это личные встречи с Дональдом Трампом, не считающим необходимым избегать эксцентричности в своем поведении, в чем убедился непосредственно премьер-министр Черногории Мило Джуканович. По словам главы Европейского Совета Дональда Туска, по вопросу Украины США и ЕС стоят на одной линии, правда, по многим другим международным проблемам видение расходится. Создается ощущение, что вояж по Ближнему Востоку и Западной Европе американскому президенту был необходим для демонстрации возможностей американского ОПК (внушительный оружейный контракт с Саудовской Аравией), получения новых впечатлений (аудиенция у Папы Римского Франциска), и только в последнюю очередь – для налаживания контактов с политическими лидерами Старого Света. Им 45-й американский президент в очередной раз напомнил о необходимости бороться с терроризмом и финансировать оборону в надлежащем объеме.

Есть опасение, что эксцентричность поведения Трампа скрывает отсутствие у него эффективной внешнеполитической команды. Если Россия придет к выводу, что Дональда Трампа можно подтолкнуть к нужным Кремлю действиям, пропагандистская машина Путина развернется в необходимом направлении и сработает с удвоенной мощностью – на подобные вещи в РФ денег не жалеют. При этом Украина станет одним из объектов повышения давления, хотя во время европейского турне Дональд Трамп заявил о необходимости России нести ответственность за действия в Крыму и на Донбассе, а также выполнять Минские договоренности.

Президент Молдовы Игорь Додон огорчил представителей самопровозглашенной ПМР заявлением, что ПМР никогда не станет независимым государством и не сможет присоединиться к России. Впрочем, в этом заявлении самого пророссийского лидера постсоветского пространства нет ничего удивительного: его задача на территории Молдовы – провести реинтеграцию по кремлевскому сценарию, который потом можно будет попытаться транслировать на Украину. И Додон последовательно готовится ее реализовать.

Евгений Магда