Главарь донецких боевиков Захарченко поддержал президентские амбиции Савченко

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко спрогнозировал высокий результат народного депутата Надежды Савченко в случае участия в предстоящих выборах президента Украины, передает Espreso.tv со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"О шансах говорить рано, но то, что Савченко получит большую поддержку у электората - это факт. Она известна и то, что она говорит - это на самом деле беспокоит многих украинцев", - сказал террорист.

Читайте такжеВ СБУ считают политическим заявление Савченко о потере украинской властью Донбасса

В феврале Савченко заявила, что посещала неподконтрольную Украине территорию Донбасса, попав туда "по тропинкам, по которым возят контрабанду".

В декабре 2016 года она встречалась с Захарченко в Минске.

25 мая Савченко заявила, что Министерство юстиции Украины не регистрирует ее новую политическую партию - "Гражданскую политическую платформу Надежды Савченко". По словам депутата, идея ее силы - изменение политической системы.

"Минюст, независимо от того, что исчерпаны все сроки по закону, не предоставив никаких замечаний и никаких объяснений, не отвечая прямо ни на какие обращения, запросы и телефонные звонки, не сделал перерегистрацию партии", - сообщила Савченко. Она убеждена, что процесс регистрации партии будет доведен до конца.

Как сообщал УНИАН, ранее Савченко заявила, что собирается баллотироваться в президенты, а ее политическая сила будет принимать участие в парламентских выборах.