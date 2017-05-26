Количество безвизовых для украинцев стран будет превышать сотню – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что дал поручение Министерству иностранных дел работать над тем, что общее количество безвизовых для украинцев стран превышало сотню.

Об этом глава государства сообщил, выступая на праздновании Последнего звонка в одной из школ Одессы.

«Мы завоевали наше право без виз путешествовать по Европейскому Союзу... больше всего этому радуется наша молодежь», - сказал Порошенко.

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«Решение о безвизе – это не просто с украинским биометрическим паспортом свободно пересекать границы европейских государств и не только европейских. Я дал задание Министерству иностранных дел, и мы сейчас завершим переговоры, и общее количество государств мира, в которые можно будет путешествовать для украинцев без виз, будет превышать сотню», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. 22 мая документ был обнародован в Официальном журнале ЕС. Безвизовый режим для граждан Украины заработает с 11 июня.