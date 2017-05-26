Матиос уверяет, что прокуратура не собирается преследовать адвокатов Януковича

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос уверяет, что прокуратура не собирается каким-либо образом препятствовать адвокатам экс-президента Виктора Януковича или преследовать их.

Об этом Матиос написал на своей странице в Facebook.

"Пока надуманная информация адвокатов Януковича не попала в честные СМИ, скажу на опережение: все защита и каждый адвокат беглого президента могут спать спокойно. Прокурорам безразлично, кто будет защищать и оправдывать преступления Януковича. В планы стороны обвинения не входит отстранение его адвокатов от участия в уголовном производстве", - написал Матиос.

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"А вот самому гостеприимно находящемуся в России господину Януковичу следует позаботиться о том, что так сказать "стратегия" его адвокатов сведена к продуцированию низкопробных материалов со ссылкой на неизвестные конспирологические источники, вместо юридической защиты клиента", - продолжил прокурор.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Подготовительное заседание в уголовном производстве о совершении Януковичем госизмены должно состояться 29 мая.

23 мая в ГПУ сообщили, что сейчас Януковичу сообщено о подозрении в четырех уголовных процессах, по трем производствам продолжается досудебное расследование и в суд передано одно дело (о совершении госизмены).