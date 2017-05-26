Луценко о деле Гонгадзе: есть важные доказательства, которые не всем понравятся

Дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе еще не завершено и у следствия есть веские доказательства, "которые не всем понравятся".

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет ТСН.

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"Завершено ли дело? Нет. У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся, но они есть. Это дело также под моим личным контролем", - сказал он.

Луценко добавил, что расследование дела об убийстве Гонгадзе будет завершено до конца срока его пребывания на должности генпрокурора.

Справка УНИАН. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге.

Самое громкое политическое убийство в истории Украины привело к радикализации украинского общества во времена правления на то время президента Леонида Кучмы и дало старт обновлению власти в стране.

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В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

За день до похорон, 21 марта, президент Украины Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины жене убитого журналиста Гонгадзе - Мирославе.