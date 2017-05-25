В МИД РФ сетуют, что Брюссель "потерял идентичность"

В Министерстве иностранных дел РФ в связи с заявлением об общей позиции США и ЕС по Донбассу пришли к выводу о потери «идентичности» Брюсселя. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Европейского совета Дональда Туска об общей позиции США и Евросоюза относительно конфликта на Донбассе.

Читайте такжеСавченко собралась баллотироваться в президенты«Что касается общей позиции – я, честно говоря, не очень понимаю, о чем идет речь. Это интересный момент, о какой общей повестке говорил президент ЕС. Мы всегда говорили о том, что Европа за последние годы потеряла свою собственную идентичность в решении международных вопросов и формировании внешнеполитической повестки», - отметила Захарова.

По ее словам, по международным проблемам повестка была «завезена извне - это было очевидно. Самостоятельного голоса у Брюсселя по всем вопросам не было».

«У меня складывается впечатление, что у Брюсселя в целом и ряда представителей ЕС есть какой-то страх перед несовпадением своего взгляда на международную ситуацию с позицией Вашингтона», - сказала Захарова.

Она считает, что Евросоюзу «все ценные указания спускались из «обкома».

Захарова отметила, что именно поэтому в Европе была растерянность после победы на выборах президента США Дональда Трампа, поскольку не знали «куда двигать».

Представитель МИД РФ призвала Евросоюз самостоятельно формировать политику, в следствие чего «будет повышаться его авторитет».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, по итогам встречи с Трампом Туск заявил, что ЕС и США имеют общую позицию по конфликту на Донбассе.

По словам Туска, во время встречи были согласованы позиции во многих сферах, и, в первую очередь, это касается борьбы с терроризмом.

«Однако некоторые вопросы остались открытыми, такие как климат и торговля. И я не на 100% уверен, что мы - мистер президент и я - можем говорить сегодня, что мы имеем общую позицию, общее мнение в отношении России, хотя, что касается конфликта в Украине, - кажется, мы были на одной волне», - заявил Туск.