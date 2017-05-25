Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов насчет конфискации "денег Януковича"

Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства относительно конфискации 1,5 млрд долл. США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что ведомство еще не получило указанное решение суда.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн, арестованных на счетах Януковича и лиц из его окружения.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко информировал, что в конце февраля суд в Краматорске принял решение о конфискации этих средств, а поскольку в течение месяца никто не подал апелляцию на это решение суда, то оно вступило в силу.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что конфискованные у Януковича и лиц из его окружения средства пойдут, в первую очередь, на укрепление украинской армии.