Тимошенко объявила эвакуацию финансового сектора на Ноев ковчег

Сбербанк – вне очереди. Откуда госбанки берут деньги и куда их девают?.. Вторая Большая депрессия изменила все до неузнаваемости. Провозглашен курс на централизацию финансовой системы. Вторая Великая депрессия и роль госбанков

Государственные банки – это безотказные слуги правительств во многих странах, не только в Украине. Кроме сервильности и готовности выполнить любую прихоть правительства (и потребовать при этом самый малый, далеко не рыночный процент за свои услуги), госбанки также играют роль синекуры для правительственных фаворитов. Каждое новое правительство считает приоритетным кадровым заданием подсадить в кресло главы правления того или другого госбанка своего ставленника, и кресла эти фигурируют в матрице передела должностей на одном уровне с министерскими портфелями и руководством в государственных монополиях.

И все же, невзирая на тактическую заманчивость в докризисные времена экономического либерализма, стратегическое будущее госбанков подвергалось сомнению. Могила банка «Украина» навевала грустные воспоминания. Сбербанк едва выбрался из смирительной рубашки безнадежных долгов, пережил мониторинг международных финансовых организаций и осторожно начал едва ли не с нуля писать собственную кредитную историю. Разве что Укрэксимбанк, нужно признать, держался все это время молодцом – давала о себе знать его ориентированность с самого начала деятельности на западные банковские стандарты. Разговоры о приватизации госбанков набирали силу, их названия уже вписывались в проекты приватизационных списков – на уровне с Укртелекомом.

Вторая Большая депрессия изменила все в момент и до неузнаваемости. Крах виртуальной экономики оставил пепелище от репутации не одного западного банка. Дела идут настолько плохо, что, похоже, просто участием государства (США, Великобритании, Нидерландов, Франции или любого другого) в банковском спасении дело уже не ограничится – речь все чаще идет о национализации. Статья в американском журнале «Тайм» обосновывает, почему США, по крайней мере на некоторое время, не избежать национализации значительной части финансового сектора.

Поэтому нечего удивляться, что на таком апокалиптическом фоне госбанки Украины наполнились если не деньгами, то – новым содержанием. Деньгами, конечно, наполнились тоже (и прежде всего Сбербанк), правда, деньги эти в известной мере специфические. А вот призвание у госбанков во времена кризиса, недостаточного финансирования, обмелевшего бюджета, а в придачу еще и газовых неплатежей – особое. При условиях отсутствия средств на реализацию правительственных проектов и программ они должны их обеспечить. Любой ценой – желательно, как можно меньшей. При этом под обобщением «госбанки» имеется в виду прежде всего Сбербанк, поскольку Укрэксимбанк пока еще не бросают на передовую. Его держат в близком тылу – очевидно, время для его финансовых подвигов еще придет.

Откуда они берут деньги? С осени в бюджете отлажена бесперебойная схема легализации нацбанковской эмиссии, а в финансовом плане страны на этот год она уже освящена печально известной 84-й статьей закона о бюджете. Правительство выпускает облигации, госбанки покупают их по цене, ниже рыночной (на последнем аукционе, скажем, за 15,6% годовых), эти облигации быстро несут в Нацбанк, а он под эти ценные бумаги выдает банкам рефинансирование. Другими словами, возвращает средства, будто бы потраченные на приобретение казначейских облигаций.

Такой круговорот денег в треугольнике «правительство – посредники (госбанки) – НБУ» может продолжаться вечно (или до пришествия следующего правительства), при каждом обороте наполняясь вливаниями от НБУ. Убери из этого треугольника посредника – получим прямое финансирование бюджета со стороны НБУ, что запрещено законом.

Однако законы для того и существуют, чтобы в чьих-то светлых головах рождались шедевральные схемы, как их обходить.

...И куда они те деньги девают? В декабре, когда для банковской системы фактически действовал запрет НБУ, кстати, действующий и сегодня, наращивать кредитные портфели, – Сбербанк оказался рекордсменом. Тогда как коллеги по банковскому корпусу под надзором НБУ (для кого – пристальным, для кого – не слишком) зажимали выдачу кредитов в железные тиски, Сбербанк нарастил свой кредитный портфель более чем вдвое. По просьбе правительства, которому госбанк, ясное дело, не мог отказать, Сбербанк спас поставки газа в Украину. На протяжение декабря двумя порциями он выдал Нафтогазу 18-миллиардный гривневый кредит, который помог нашему монополисту рассчитаться с Газпромом за долги и начать, – болезненные, как потом выяснилось, – переговоры относительно цены на газ в 2009 году. При условии, когда средств на дотацию Нафтогаза в бюджете нет (1,6 млрд. грн.. – разве то деньги?), когда под честное слово работников газотранспортной системы Украины ни один западный кредитор не даст уже ни фунта, ни доллара, ни евро, – у Нефтегаза остался один спасатель – Ощадбанк. Но клиент настолько тяжелый и так заплыл за прошлые отопительные сезоны долговым жирком, что способен утянуть на дно и самого спасателя. 53% кредитного портфеля Ощадбанка приходится на одного клиента - Нафтогаз, что и вынудило рейтинговое агентство Fitch в который раз снизить рейтинги Ощадбанка.

Поэтому чтобы спасатель производил впечатление атлета, а не инвалида, правительство фактически провозгласило курс на централизацию финансовой системы.

Эвакуация началась

А как иначе расценить ряд последних правительственных постановлений и призывов?

52-м постановлением от 28 января правительство обязало все временно свободные средства перевести из коммерческих банков исключительно в государственные. Перед этим, в декабре, постановлением №1082 относительно усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ правительство обязало все коммунальные предприятия перевести свои банковские счета в Сбербанк, чтобы обеспечить движение средств для «Газа Украины». Правда, на сегодня лишь 10% из 900 предприятий ТЭК проявили себя как законопослушные, поэтому Нафтогаз решил им об этом напомнить.

Апофеозом стал призыв Ю.В. к пенсионерам переводить свои пенсионные счета из коммерческих банков в государственные. “Я хотела бы обратиться к пенсионерам. Дело в том, что вы получаете пенсии через те банки, которые вам удобны, в которых вы открыли специальные счета, с которыми вы заключили соглашения. Но обратите внимание, если тот банк, где вы держите свой собственный пенсионный счет, своевременно – так, как это всегда было, – не отдал вам пенсию, то у меня есть совет: все же таки пользуйтесь услугами государственных банков – “Укрэксимбанка” и “Сбербанка”, которые выполняют свои обязательства абсолютно четко”, – сказала Тимошенко.

Несомненно, премьер владеет наиболее точной информацией относительно ситуации в финансовом секторе, и эзоповым языком предупреждает сегодня о том, что становится реальностью через несколько дней. За время, минувшее с момента того призыва, временная администрация введена еще в нескольких коммерческих банках, а доллар пересек отметку в девять гривен.

Фактически, своим призывом не доверять коммерческим банкам в целом и перевести свои пенсионные счета, в частности, премьер объявила эвакуацию финансового сектора на Ноев ковчег. Как известно, там место «каждой твари – по паре». Госбанков у нас – именно два.

Станислав Голубенко