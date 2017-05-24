Визит генсека НАТО и членов Североатлантического совета в Киев состоится 9-10 июля

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и членов Североатлантического совета в Киев состоится 9-10 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время открытия программы профессиональной подготовки Украина-НАТО сообщил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

“Я бы хотел сказать, что с начала агрессии России против Украины поддержка НАТО Украины вышла не беспрецедентно активный уровень. Эта поддержка, как политическая, так и практическая. В политическом русле НАТО постоянно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще одним подтверждением этого будет очень высокий визит Североатлантического совета, который мы ожидаем в июле. Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО. Визит в Украину состоится 9-10 июля, чтобы отметить 20-летие особого партнерства между НАТО и Украиной”, - сказал Винников.

По его словам, в практическом плане с началом российской агрессии Альянс увеличил поддержку через ряд программ, финансируемых через трастовые фонды НАТО.

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“В практическом плане Альянс увеличил свою поддержку через целый ряд программ - как трастовых фондов, так и программ повышения квалификации и потенциала. А также через команду советников, которые находятся в Киеве и работают с очень многими украинскими институтами. Эти все проекты в прошлом году были связаны одной программой, которая называется “Комплексная программа помощи Украине”. В нее входят более 40 проектов в 13 областях, в том числе программа профессионального развития”, - сказал Винников.

Он добавил, что в ближайшее время через трастовые фонды НАТО Украине будет переведено оборудование для обеспечения кибербезопасности.