В Раду поступило представление о привлечении к уголовной ответственности депутата Бобова
О применении мер пресечения в виде задержания или ареста в нем не сказано.
В Верховную Раду поступило представление прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от группы "Видродження" Геннадия Бобова. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя Регламентного комитета ВР Павел Пинзеник.
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На вопрос, есть ли в парламенте и Регламентном комитете представление на привлечение к уголовной ответственности Бобова, депутат сказал: «По моей информации, в стенах парламента появилось, зарегистрировано, пришло от Генеральной прокуратуры. Сейчас в комитет еще не дошло с поручением председателя Верховной Рады».
Пинзеник уточнил, что в представлении говорится о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, а о применении мер пресечения в виде задержания или ареста не сказано.
«Речь идет о квалификации - уклонение от уплаты налогов», - добавил представитель Регламентного комитета.
На других депутатов, уточнил председатель комитета, насколько ему известно, представлений не поступало. На уточнение о том, поступали ли в комитет представления на депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея и депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которые затем были отозваны, Пинзеник уверил, что в парламент такие представления вообще не поступали.
Депутат также пояснил, что представление на Бобова комитет рассмотрит в обычном режиме.
«Председатель Верховной Рады даст возможность народному депутату Бобовую предоставить письменные объяснения. На это он имеет 5 дней. После этого спланируем свою работу и в пределах 20-дневного срока, определенного регламентом, этот вопрос рассмотрим», - сказал Пинзеник.
По его словам, представление на Бобова поступило в парламент вчера вечером.
Как сообщал УНИАН, 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Евгения Дейдея (фракция "Народного фронта") и Андрея Лозового (фракция Радикальной партии) после проверки представленных ими электронных деклараций.
23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что принято решение направить в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности только с Бобова.
Она объяснила, что представление на Лозового и Дейдея генпрокурор вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.