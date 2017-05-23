Украина инициирует формирование в составе ТКГ подгруппы по вопросам границы

Посол, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик считает, что в составе ТКГ необходимо создать рабочую подгруппу по вопросам границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола на тему: «Сравнительный международный опыт мирных процессов и факторы, способствующие эффективному урегулированию и развитию примирения среди гражданского населения».

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"На сегодняшний день есть четыре рабочие группы. По моему убеждению, к сожалению, в свое время не была создана еще одна рабочая группа, а именно - рабочая группа по границе", - сказал Моцик.

По его словам, представители Украины активно инициируют формирование такой подгруппы.

"Если посмотреть Минские договоренности, то там полная неясна картина, что будет с нашей границей. И потому, конечно, такая рабочая группа должна быть создана", - отметил Моцик.

Он считает, что рабочая группа по вопросам границы должна заниматься как политическими вопросами, так и вопросами безопасности.

"Мы так обсудили предварительно, что целесообразно начать, пожалуй, разговор вместе двумя группами - группой по политическим вопросам и группой по вопросам безопасности... что эту работу важно проводить", - добавил Моцик.

По его словам, такая группа должна быть создана, ведь "без решения вопроса границы никакой речи о каком-то регулировки или проведении выборов, конечно, мы вести не можем".