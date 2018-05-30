Игорь Алексеев: Не все коммунисты в Крыму – люди из окружения Грача

Не по-мужски использовать в политической борьбе личную жизнь... Леонид Иванович сказал, что считает себя опущенным... А чего ему ехать в Москву?..

В субботу, 21 февраля, лидера крымских коммунистов Леонида Грача Компартия Украины вывела из состава президиума ЦК партии. Второй секретарь ЦК КПУ Игорь Алексеев ответил на вопросы УНИАН.

Игорь Викторович, в связи с чем был поставлен вопрос о выводе Леонида Грача из состава президиума ЦК Компартии?

В связи с тем, что Леонид Иванович в последнее время выражает собственную точку зрения, которая довольно существенно отличается от тех решений, которые уже были приняты президиумом.

Мы считаем, что это ненормально, ведь существует принцип демократического централизма, то есть когда можно выражать любую точку зрения, но когда решение принято, то ему нужно подчиняться, как того требует устав партии.

Например?

Взять хотя бы его комментарий решения о голосовании за Литвина. На президиуме было принято решение о том, что фракция будет голосовать за кандидатуру Литвина на должность Председателя Верховной Рады.

По определенным причинам это решение мы официально не объявляли. Потому что, вы же понимаете – есть определенная тактика и стратегия деятельности партии... А Леонид Иванович после этого голосования сделал такое заявление, в котором сказал, что считает себя опущенным...

Я вам привел лишь один пример, но, поверьте, их достаточно. Он делал много поступков, которые не давали нам возможности адекватно действовать в Верховной Раде. А вы знаете, какое там сегодня окружение?!

Потому его высказывания просто вредили деятельности партии.

В печати писали, что одной из причин исключения Грача из президиума была связь с Фирташем...

На пленуме вообще не звучала фамилия Фирташ, и в других беседах тоже.

Послужили ли также причиной отставки Леонида Ивановича его комментарии о личной жизни Петра Симоненко?

Личные вопросы Петра Николаевича к этому не имеют никакого отношения. Поверьте мне!

Считаю, что вообще не по-мужски использовать в политической борьбе личную жизнь любого человека.

То есть господин Грач себя как-то не по-мужски вел себя?

Я выражаю только свою личную позицию...

Хочу повторить, что проблемы или, скорее, вопросы, которые возникли в личной жизни Петра Николаевича, не имеют никакого отношения к выводу Леонида Ивановича из состава президиума партии!

Какой будет ситуация с крымской организацией коммунистов?

Партийная организация Крыма насчитывает свыше 10 тысяч членов партии. Не все эти члены – люди из окружения Грача. Потому считаю, что организация воспримет это нормально, основываясь на том, что действительно были причины затронуть на пленуме президиума такой серьезный вопрос, как вывод руководителя этой организации.

Что Леонид Грач говорил в свое оправдание? Задайте этот вопрос Леониду Ивановичу...

К сожалению, мы сегодня целый день не можем к нему дозвониться. Говорят, он уехал в Москву?..

Это его личное дело, куда ему ехать.

А чего ему ехать в Москву?! По этому поводу? Не думаю. Это наши внутрипартийные дела. При чем тут Москва?!

Не боитесь ли, что это приведет к расколу партии? Не боимся!

У Коммунистической партии за годы Независимости Украины были более трудные времена, но мы всегда выходили из них достойно. Поэтому это не проблема.

Все-таки кто был тот человек, который поднял вопрос об исключении Леонида Грача из президиума?

Вопрос был поднят на заседании президиума центрального комитета 26 декабря.

Некорректно с моей стороны называть фамилию этого человека. В принципе, был не один человек, который предложил поставить на пленуме такой вопрос...

Беседовала Оксана Климончук