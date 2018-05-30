Можно ли убрать Черновецкого с должности главы КГГА?

Киевский мэр Леонид Черновецкий опять в отпуске. Выйдя на работу после Рождественских праздников 10 января, уже 19 февраля он устроил себе очередной месяц отдыха. Как оказалось, столичный градоначальник поехал в Израиль. А пока он загорает и плещется в Мертвом море, в украинской прессе все активнее распространяются слухи о возможном отстранении Черновецкого от должности главы КГГА. Среди кандидатов на должность нового руководителя столичной госадминистрации звучит имя Евгения Червоненко. Так почему же Черновецкий ушел в отпуск, насколько сложным является юридический процесс его отстранения и станет ли Червоненко новым руководителем КГГА, УНИАН спросил у экспертов.

Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” У ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС Я не исключаю, что отпуск Черновецкого может быть сугубо политическим маневром. Он все же юрист по специальности, советники у него квалифицированные. Учитывая определенные риски каких-то действий против него, он и ушел в отпуск, взял паузу. Его отсутствие может частично снять напряжение, внимание переключится на то же Олеся Довгого или других людей в Киевской мэрии, а о Черновецком немного забудут. Мотив отпуска может быть и правовой. Если мер в отпуске, его нельзя снять.

В мотивации отпуска Черновецкого есть и физиологическая или психофизиологическая составляющая. Думаю, наш мэр сильно устал, и в рамках того драматичного, бюджетного процесса, после бурных политических событий, которые мы в последнее время наблюдали вокруг Киеврады и внутри нее, возможно, у него возник определенный физиологический кризис, нервный срыв и есть реальные основания для отдыха. Хотя он недавно был в отпуске...

Относительно вопроса увольнения его с должности руководителя КГГА, здесь не все так просто. Ситуация с правовой точки зрения является очень противоречивой. Есть разъяснение Конституционного суда о том, что руководителем Киевской госадминистрации должен быть человек, который избранный на должность Киевского городского председателя. С этим нужно считаться. Замена Черновецкого на Червоненко или на какого-то другого человека создает противоречивую правовую коллизию и дает Черновецкому основания обращаться в суд. И даже требовать отмены такого решения. А если, например, будут внесены изменения в законодательство о столице, будет определенное разграничение функций, то такие переформатирования могут и произойти. Но на сегодня такие шаги создадут конфликтную ситуацию, которую не просто будет разрешить.

Теоретически убрать Черновецкого с должности руководителя КГГА можно, но это будет основание для обжалования в судебном порядке такого решения, тем более что у Черновецкого есть влияние на некоторые суды в Киеве.

Червоненко может возглавить КГГА, он - приближенный человек Ющенко, и Президент может его назначить. Но ситуация сложная опять же с правовой точки зрения.

Единственный выход, как это ни странно, - проведение досрочных выборов киевского мэра. Это наиболее эффективный и с правовой, и из юридической точки зрения способ избавиться от Черновецкого. Но тут нужно сделать попытку вернуть систему выборов в два тура.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований “София”: ПРЕЗИДЕНТ НЕ ГОТОВ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ КОНТРРАБОТЫ ПРОТИВ МЭРА

Вопрос смещения главы любой администрации – это прерогатива Президента. Кабмин сегодня критикует Черновецкого, но мне не известно, делалось ли с их стороны соответствующее представление на освобождение. Нет и решения Президента. Есть лишь публичная перепалка. В этой публичной перепалке есть две составляющие. Первая – собственно волюнтаризм киевской власти, который уже действительно достал. А вторая - весь этот популизм возник в связи с довольно сложной бюджетной ситуацией в городе. В этой ситуации есть часть ответственности собственно киевской власти, но есть часть ответственности центральной власти. Поскольку речь идет о недофинансировании киевского бюджета, свертывании соответствующих статей. Бюджетом серьезно усложняется ситуация в городе.

Долгое время Президент отмалчивался. Но сейчас, учитывая низкий рейтинг доверия к Виктору Ющенко и учитывая, что ситуация в Киеве начинает работать против имиджа Президента и его команды, он просто предпринял превентивный шаг и также начал вместе со своими чиновниками Секретариата критиковать Черновецкого, отмежевываясь от тех возможных негативных событий, которые могут быть в городе в ближайшее время. А в Киеве действительно может сложиться “революционная ситуация”, когда люди, теряя прибыли на фоне кризисной инфраструктуры, начнут требовать изменения власти. Я думаю, Ющенко просто сделал своевременный тактический ход, отмежевавшись от своего бывшего товарища из “Нашей Украины”.

Но политическое решение не принято. Слухи о том, кто может сменить Черновецкого - это пока слухи. Как по мне, ни Президент, ни правительство не готовы для серьезной контрработы против Черновецкого. То, что происходит с Черновецким в Киеве, происходит с Тимошенко и Ющенко в масштабах Украины, - они близнецы. Я думаю, это политическое болото будет продолжаться и дальше.

А что касается Черновецкого... давайте не делать ему комплиментов относительно досрочных политических планов. Он настолько специфический политик, и я не исключаю, что он просто взял отпуск без всяких расчетов.

Дмитрий Выдрин, политолог ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЧЕРНОВЕЦКОГО – САМООТСТАВКА Была попытка заменить главу КГГА еще во времена Омельченко, но оказалось, что юридически это сделать очень сложно. Хотя в нашей стране право сейчас не работает, поэтому все будет зависеть от политической воли элиты. Если у Черновецкого сейчас ухудшились отношения с Секретариатом Президента, то очевидно, он уже выйдет из отпуска как политический пенсионер. А если у него еще сохраняются эти отношения, то он будет действовать и в дальнейшем в двух лицах как номинальный руководитель города. Сейчас вся интрига переместилась в Секретариат Президента. Нужно узнать, какие у них отношения, делится ли Черновецкий какими-то дивидендами, что сейчас маловероятно, ведь в условиях кризиса абсолютно нечем делиться. А если не делится, то очевидно кресло под ним может закачаться. Кто будет вместо него - Червоненко или кто-то другой - не знаю. Мне бы хотелось, чтобы это решалось не на Печерских холмах, а волей избирателей. Идеальный вариант для Черновецкого – самоотставка (поскольку понятно, что он не справился с ситуацией и не справится) и, как не грустно, новые досрочные выборы в Киеве.

Виктор Мусияка, юрист, депутат ВР предыдущих созывов:

РАЗДЕЛИТЬ ДВЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЕРНОВЕЦКОГО ПРОСТО ТАК НЕВОЗМОЖНО

Конституционный суд в свое время дал объяснение, как нужно понимать сочетание этих двух должностей (мэра города-столицы и главы администрации): главой администрации может быть лишь избранный киевлянами глава города. Разделить эти должности просто так невозможно. Но сочетание этих должностей как раз вытекает из текста закона, значит нужно изменить закон, просто убрать статью, которая говорит о сочетании этих должностей и все. Тогда будет ясно, что Черновецкий может быть лишь градоначальником, а отдельно может быть администрация.

Любые отстранения сейчас как раз и будут натыкаться на тот факт, что Черновецкий находится в отпуске. Конечно, решение о его отстранении будет основанием для того, чтобы поставить его под сомнение на предмет законности.

Татьяна Монтян, адвокат: ОТСТРАНИТЬ? - ЭЛЕМЕНТАРНО! Ничего сложного нет: возбуждается любое уголовное дело против Черновецкого, выносится постановление следователя и он отстраняется от своей должности. С юридической точки зрения - это элементарно, как божий день, буквально пол абзаца текста. Но если это до сих пор не сделано, значит, мэр всех устраивает, со всеми делится и всем помогает красть киевский бюджет.

Опрашивала Анна Ященко