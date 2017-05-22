СМИ узнали, сколько украинцам придется ждать безвиз с заморскими территориями стран ЕС

Министерство иностранных дел начало переговоры об отмене визового режима с так называемыми заморскими территориями Франции и Нидерландов, но этот процесс потребует дополнительного времени. Об этом говорится в письменном ответе Департамента консульской службы (ДКС) МИД на запрос "Европейской правды".

МИД уже инициировал переговоры относительно распространения на них безвизового режима с Украиной, но признает, что они займут некоторое время.

"Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года", - говорится в ответе ДКС МИД. Дипломаты подчеркнули, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.

В случае заморских территорий Франции ситуация другая, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и "потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции", пояснили в ДКС МИД.

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Как известно, сейчас во Франции происходит смена власти (правительство сформировано в мае, парламентские выборы назначены на июнь), что может несколько затормозить процедуру. В то же время, парламентское одобрение не является необходимым, отмечают источники ЕП.

К числу заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. В настоящее время они разрешают въезд для граждан Украины с шенгенской визой, выданной консульством Франции; после начала действия безвиза с ЕС украинцы не смогут получить такую визу в действующий биометрический паспорт.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС не будет распространяется на отдаленные от европейского континента острова, имеющие статус "заморских территорий" этих государств – они сохраняют визовые требования для украинцев.