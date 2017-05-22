Украина договаривается о безвизе с последней признанной территорией в Европе

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает с Гибралтаром вопрос отмены визового режима. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"МИД прорабатывает с гибралтарским стороной вопрос об отмене визового режима поездок граждан Украины в Гибралтар ввиду соответствующего решения ЕС", - заявили в МИД.

Дипломаты напомнили, что сейчас граждане Украины путешествуют в Гибралтар на основании виз, которые оформляются в посольствах Великобритании.

В МИД заметили, что от оформления визы освобождаются граждане Украины, въезжающие в Гибралтар для однодневной экскурсии, организованной в рамках приобретенной у туристического оператора Гибралтара туристической путевки".

Также не нужно оформлять визы гражданам, которые являются пассажирами круизного судна или имеют многоразовую британскую визу сроком действия более 6 месяцев или разрешение на проживание в Великобритании сроком действия свыше 12 месяцев.

Кроме того, от оформления визы освобождаются граждане Украины, имеющие разрешение на воссоединение семьи, выданное на территории стран ЕС.

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Диалог с непризнанным Косово по этому вопросу не ведется. Об этом говорится в ответе департамента консульской службы Министерства иностранных дел, передает "Европейская правда".

После отмены визового режима с ЕС визовые требования для краткосрочных поездок граждан Украины сохранят только две территории континентальной Европы – британский Гибралтар и не признанное Украиной Косово.

"На сегодняшний день переговоры о введении безвизового режима с Косовом, учитывая его непризнание Украиной, не ведутся", - заявили в МИД, заверив, что новая реальность в визовом режиме с Косовом не повлияет на условия пребывания здесь украинского миротворческого контингента.

Как известно, сейчас Косово позволяет безвизовый въезд тем гражданам, у которых есть многократная шенгенская виза; после введения безвиза с ЕС такие визы не будут ставиться в биометрические загранпаспорта, для легального въезда в Косово нужно будет обращаться в его консульства в Стамбуле или Тиране.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.