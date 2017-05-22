Российский политтехнолог Шувалов прокомментировал запрет въезда в Украину

Российский политтехнолог Игорь Шувалов называет абсурдным решение о запрете ему въезда в Украину на 5 лет. Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Нынешняя возня вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина - моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет - абсурден", - сказал Шувалов.

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"Своим недоброжелателям сообщаю: мы живем во времени и в мире, в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точки зрения и запретам медиа и свободы слова", - добавил он.

На вопрос, где он планирует находиться теперь, Шувалов не ответил.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что 22 мая украинские пограничники выдворили за пределы страны российского пропагандиста, фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова. Ему запрещен въезд сроком на 5 лет.