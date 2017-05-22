Правозащитники попросят ЕС усилить санкции против России за преследования граждан в Крыму

Украинские правозащитники инициируют подготовку обращения к странам Европейского Союза об усилении санкции против России за преследование по надуманным обвинениям граждан на территории оккупированного Крыма.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI века" Михаил Гончар.

"Мы готовим наше обращение, чтобы Евросоюз ужесточил режим санкций против России за репрессии против граждан Украины, задержанных в Крыму... Мы будем требовать от наших европейских коллег санкций за преследование наших граждан, а таких насчитывается уже около 40 человек. Думаю, к нашей инициативе присоединятся другие правозащитники, а также органы государственной власти", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что так называемые "дела политических пленников Кремля" должны быть в эпицентре внимания.

Эту инициативу поддержала руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Этот вопрос актуален еще и потому, что в июне истекают предыдущие санкции, и будет решаться вопрос об их продлении. Поэтому такое обращение будет своевременным", - сказала она.

Скрипник одновременно призвала руководство государства быть более настойчивым на европейской арене в вопросе защиты наших граждан от российского незаконного преследования.

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По ее словам, сейчас правозащитниками отслеживается ход так называемых дел "украинских диверсантов", задержанных в Крыму. При этом она отметила, что из 9 фигурантов настоящий адвокат есть только у Евгения Панова, а все остальные обеспечены назначенными защитниками, которые играют лишь формальную роль и реально не осуществляют защиту своих клиентов.

В частности, Скрипник обратила внимание на дело бывшего украинского военного моряка Алексея Стогния, которого оккупационные власти также обвиняет в подготовке диверсий. Правозащитник рассказала, что недавно стали известны новые подробности, которые кардинально отличаются от ранее озвученных ФСБ России.

В частности, по информации жены Стогния Оксаны, ее муж был задержан не в Севастополе, днем 14 ноября 2016 года, а в ночь с 14 на 15 ноября российскими пограничниками и ФСБ на пункте пропуска "Каланчак", когда он направлялся в Киев на день рождения дочери. Такие "неточности", как отметила Скрипник, являются очередными доказательствами фальсификации обвинений.

В продолжение темы политических преследований украинцев в Крыму российский адвокат гражданина Украины Панова Ольга Динзе во время скайп-включения сообщила, что на днях ей стало известно об отказе следственного комитета России возбуждать уголовное дело по факту применения пыток к Панову.

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По словам адвоката, следователи не то что не приняли во внимание шрамы и ожоги, которые остались на теле Панова после издевательств над ним со стороны правоохранителей, они даже ни разу не встретились и не пообщались с ним.

Динзе подчеркнула, что будет обжаловать это постановление, хотя особой надежды на положительное решение вопроса у нее нет.

Как сообщал УНИАН, посольство США призвало оккупантов прекратить репрессии против крымских татар в Крыму.