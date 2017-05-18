Посольство США призвало оккупантов прекратить репрессии против крымских татар в Крыму
17:45, 18 мая 2017Политика
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В посольстве США отметили, что репрессии и дискриминация в отношении крымских татар должны прекратиться.
18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар / фото УНИАН
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало оккупационную власть Российской Федерации прекратить репрессии против крымских татар в оккупированной Автономной республике Крым.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
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«73 года тому назад 230 тысяч татар были насильно депортированы из Крыма. Репрессии и дискриминация в отношении крымских татар должны прекратиться. Крым - это Украина", - подчеркивают в посольстве.
***Сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, а также как День борьбы за права крымскотатарского народа.
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