Посольство США призвало оккупантов прекратить репрессии против крымских татар в Крыму

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало оккупационную власть Российской Федерации прекратить репрессии против крымских татар в оккупированной Автономной республике Крым.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Читайте такжеПорошенко рассказал о первых шагах создания крымскотатарской автономии в Крыму

«73 года тому назад 230 тысяч татар были насильно депортированы из Крыма. Репрессии и дискриминация в отношении крымских татар должны прекратиться. Крым - это Украина", - подчеркивают в посольстве.

***Сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, а также как День борьбы за права крымскотатарского народа.