Вехи недели. Президентский запрет, премьерская пенсия и парламентские качели

Украина ввела новые санкции против лиц, связанных с агрессией, в результате под ударом оказались крупнейшие российские соцсети, располагающие миллионами украинских пользователей. Решение, откровенно говоря, неожиданное, а потому получившее серьезный резонанс в обществе. Далеко не все диванные «ястребы», вчера призывавшие к введению военного положения, оказались готовыми к ограничениям, введенным в силу президентским указом. Жаль, что многие в украинском обществе забыли, что война (гибридная – не исключение) предполагает серьезные ограничения. Кстати, многочисленные комментарии в медиа на эту тему только свидетельствуют, насколько укоренился в мелочах «русский мир» и как сложно с ним будет расставаться.

Председатель СБУ Василий Грицак, многократно отмечавший негативное влияние социальных сетей на ситуацию в сфере безопасности, подчеркнул, что положение в Украина раскачивают не только российские спецслужбы, но и бывшие украинские политики, оказавшиеся на территории РФ и финансирующие акции по дестабилизации в разных уголках государства. Видимо, речь идет о своеобразном совместном предприятии, сосредоточившемся на смене власти в нашей стране.

Украина, пусть и с опозданием, отдала дань уважения крымскому татарину Решату Аметову, похищенному и замученному захватчиками во время аннексии Крыма. Петр Порошенко в годовщину депортации крымских татар присвоил ему звание Герой Украины. Еще один Герой Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сообщил, что российские оккупанты привезли на полуостров 6 ядерных боеголовок, продолжая курс на превращение Крыма в непотопляемую военную базу России.

Владимир Гройсман решил сосредоточиться на проведении пенсионной реформы. Премьер понимает, что разрешение этой укрытой пылью времен проблемы может позитивно сказаться на его имидже, и для этого не нужно ждать 7-10 лет, отведенных в правительственных предложениях для ликвидации дефицита Пенсионного фонда. Глава правительства и с парламентской трибуны, и в телевизионных эфирах призывает законодателей принять необходимые решения еще до летних каникул.

Правда, рассчитывать на всплеск эффективности работы слуг народа особенно не приходится. События пленарной недели украинского парламента, сменившей месячную паузу в законотворчестве, показали, что в сессионном зале по-прежнему нет согласия по многим базовым вопросам. В частности, народные депутаты так и не дали старт земельной и медицинской реформам, не рискнули начать наступление на позиции УПЦ МП в Украине, руководство которой активно отреагировало на соответствующий законопроект.

Правда, некоторые позитивные решения законодатели все же приняли. Лишен статуса парламентария Андрей Артеменко, украинское гражданство которого президент приостановил еще в конце апреля. Пусть и не с первой попытки, слуги народа отменили «закон Савченко», по которому на свободу досрочно вышли сотни опасных преступников. Ограничено публичное использование георгиевской ленты, которую в Украине все чаще называют «колорадской». Но говорить о существовании в Верховной Раде устойчивого парламентского большинства, как и раньше, не приходится.

Генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем предложил лишить депутаткой неприкосновенности троих парламентариев – «возрожденца» Геннадия Бобова, «фронтовика» Евгения Дейдея и радикала Андрея Лозового. Судя по сообщению ГПУ, причина массового представления лежит в несоответствии электронных деклараций упомянутых парламентариев их гипотетической возможности обогатиться. Что ж, интересно, как законодатели совместят свою реакцию с отчетом генпрокурора о годе своей деятельности на посту?

Евгений Магда