Вехи недели. Президентский запрет, премьерская пенсия и парламентские качели
Санкции против юридических и физических лиц, коснувшиеся российских соцсетей и крупных Интернет-игроков, активно обсуждали в украинском обществе. Порошенко достойно отметил годовщину депортации крымских татар. Владимир Гройсман сделал ставку на проведение пенсионной реформы. Верховная Рада лишилась Андрея Артеменко как нардепа, отменила «закон Савченко», но не смогла создать впечатление бесперебойно работающего механизма.
Украина ввела новые санкции против лиц, связанных с агрессией, в результате под ударом оказались крупнейшие российские соцсети, располагающие миллионами украинских пользователей. Решение, откровенно говоря, неожиданное, а потому получившее серьезный резонанс в обществе. Далеко не все диванные «ястребы», вчера призывавшие к введению военного положения, оказались готовыми к ограничениям, введенным в силу президентским указом. Жаль, что многие в украинском обществе забыли, что война (гибридная – не исключение) предполагает серьезные ограничения. Кстати, многочисленные комментарии в медиа на эту тему только свидетельствуют, насколько укоренился в мелочах «русский мир» и как сложно с ним будет расставаться.
Председатель СБУ Василий Грицак, многократно отмечавший негативное влияние социальных сетей на ситуацию в сфере безопасности, подчеркнул, что положение в Украина раскачивают не только российские спецслужбы, но и бывшие украинские политики, оказавшиеся на территории РФ и финансирующие акции по дестабилизации в разных уголках государства. Видимо, речь идет о своеобразном совместном предприятии, сосредоточившемся на смене власти в нашей стране.
Украина, пусть и с опозданием, отдала дань уважения крымскому татарину Решату Аметову, похищенному и замученному захватчиками во время аннексии Крыма. Петр Порошенко в годовщину депортации крымских татар присвоил ему звание Герой Украины. Еще один Герой Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сообщил, что российские оккупанты привезли на полуостров 6 ядерных боеголовок, продолжая курс на превращение Крыма в непотопляемую военную базу России.
Владимир Гройсман решил сосредоточиться на проведении пенсионной реформы. Премьер понимает, что разрешение этой укрытой пылью времен проблемы может позитивно сказаться на его имидже, и для этого не нужно ждать 7-10 лет, отведенных в правительственных предложениях для ликвидации дефицита Пенсионного фонда. Глава правительства и с парламентской трибуны, и в телевизионных эфирах призывает законодателей принять необходимые решения еще до летних каникул.
Правда, рассчитывать на всплеск эффективности работы слуг народа особенно не приходится. События пленарной недели украинского парламента, сменившей месячную паузу в законотворчестве, показали, что в сессионном зале по-прежнему нет согласия по многим базовым вопросам. В частности, народные депутаты так и не дали старт земельной и медицинской реформам, не рискнули начать наступление на позиции УПЦ МП в Украине, руководство которой активно отреагировало на соответствующий законопроект.
Правда, некоторые позитивные решения законодатели все же приняли. Лишен статуса парламентария Андрей Артеменко, украинское гражданство которого президент приостановил еще в конце апреля. Пусть и не с первой попытки, слуги народа отменили «закон Савченко», по которому на свободу досрочно вышли сотни опасных преступников. Ограничено публичное использование георгиевской ленты, которую в Украине все чаще называют «колорадской». Но говорить о существовании в Верховной Раде устойчивого парламентского большинства, как и раньше, не приходится.
Генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем предложил лишить депутаткой неприкосновенности троих парламентариев – «возрожденца» Геннадия Бобова, «фронтовика» Евгения Дейдея и радикала Андрея Лозового. Судя по сообщению ГПУ, причина массового представления лежит в несоответствии электронных деклараций упомянутых парламентариев их гипотетической возможности обогатиться. Что ж, интересно, как законодатели совместят свою реакцию с отчетом генпрокурора о годе своей деятельности на посту?
Евгений Магда