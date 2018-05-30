Вехи недели: в поисках идеального Кабмина, страсти по Черномырдину и сбитый на взлете Грач

Коалиция не смогла переформатировать правительство. Министр иностранных дел пригрозил российскому послу выдворением из страны. В Киеве продолжаются пародии на Майдан в поддержку мэра. Петр Симоненко навел порядок в руководящих органах Компартии.

«Ищут пожарные, ищут милиция…» И народные депутаты из коалиции напряженно ищут тех героев, что готовы войти в состав правительства Тимошенко. Правда, представители БЮТ утверждают, что Юлия Владимировна лично подключилась к процедуре ротации состава Кабинета Министров. По крайней мере, на сегодня известны две фамилии будущих вице-премьеров (Сергей Тигипко и Виталий Гайдук), да еще замминистра финансов Анатолию Мярковскому пророчат неплохое повышение по службе. Претенденты на остальные министерские портфели либо засвечиваются пачками (по всей видимости, для пущей таинственности), либо не называются вовсе. К большому сожалению, вынужден отметить, что коалиция сегодня не в лучшей форме – ее участники не могут даже без помощи коммунистов поддержать вопрос продления до упора рабочего дня депутатов в сессионном зале. Поэтому рассчитывать на кадровый правительственный блицкриг, мягко говоря, наивно.

Например, экс-спикер парламента Арсений Яценюк, за которого БЮТ в свое время был готов не щадить живота своего, заметил, что возглавил бы Минфин, но ему не нравится, что все решения в правительстве принимаются одним человеком – Юлией Тимошенко. Никакой коллегиальности и солидарности. Арсений Петрович «проговорился», что ему и Нацбанк на Банковой (простите за каламбур) предлагали возглавить, но Виктор Балога опроверг заявления вундеркинда от политики. Хотя Яценюку удается привлечь к себе внимание потенциальных избирателей, для участия в президентской гонке ему определенно не хватает команды и структур на местах.

Кстати, о секретах. Правительство «очень своевременно» решило перейти на европейскую форму обнародования показателей экономики и демонстрировать их заинтересованной общественности раз в квартал. Этот подход вызвал законное возмущение Виктора Ющенко – Президент подозревает, что таким нехитрым способом Кабмин скрывает объемы падения ВВП. Глава государства практически ни одного публичного выступления не оставляет без критики действий премьера и ее подчиненных, упирая при этом на свою непричастность к происходящему в экономике страны.

Хотя в президентской квоте в правительстве всего два министра, скандалы с их участием происходят с завидным постоянством. Шеф оборонного ведомства Юрий Ехануров, например, заявил, что армия недофинансируется, и средств на боевую подготовку нет. Его слова подхватил Виктор Ющенко, пообещавший принудить правительство к пересмотру бюджета-2009. Своего коллегу по Кабмину легко превзошел министр иностранных дел – Владимир Огрызко пригрозил статусом персоны нон грата российскому послу Виктору Черномырдину, с присущей ему прямотой описавшему царящие в украинской политике нравы. Не оставляет ощущение, что выпад нашего МИДа против российского посла был произведен с одной целью – не допустить предоставления Россией 5-миллиардного кредита. Получается замкнутый круг: брать в долг у России категорически не хочет Ющенко, а договориться с МВФ о втором транше кредита не способна Тимошенко. Хотя Украина продолжает проедать резервы Нацбанка (курс доллара пошел вверх), правительство не торопится вносить изменения в бюджет-2009. Юлия Тимошенко планирует корректировать главный финансовый план страны не раньше мая – с очевидными предвыборными намерениями. Правда, к тому времени больше могут пригодиться финансовые инициативы не Минфина, а МВД – о разгоне массовых демонстраций при помощи слезоточивого газа.

В центре внимания практически всей страны оказался еще один бюджет – киевский. Команда Леонида Черновецкого сетует, что почти 8 миллиардов гривен из него изымаются в государственную казну, что не только сковывает руки столичной власти, но и порождает неадекватные инициативы киевского градоначальника. Леонид Михайлович готов уподобиться принцу Лимону из сказки «Чиполлино», выдвигая все новые и новые предложения по наполнению городского бюджета. Самые безумные решения, принятые столичной мэрией, отменил Президент и опротестовала прокуратура, но активность Черновецкого позволяет его оппонентам из БЮТ говорить об его «крышевании» совместными усилиями Ющенко и Партии регионов.

К успехам в личной жизни Петр Симоненко добавил принципиальную победу на внутрипартийном фронте. Его давний и последовательный критик, лидер крымских коммунистов Леонид Грач, выведен из президиума ЦК КПУ. Это означает, что Леониду Ивановичу теперь будет сложнее влиять на общепартийные настроения, а создавать собственную партию в нынешних условиях, мягко говоря, не резон. Грач неверно оценил ситуацию, начав наступления на позиции Симоненко в момент кульминации брачных игр в жизни первого секретаря КПУ. Коммунисты (и партийные спонсоры) на «аморалку с документалкой» не отреагировали.

Евгений Магда