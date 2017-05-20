Для выполнения "Минска": Порошенко обсудил с Меркель сценарий давления на Россию (видео)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сценарий давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею Минских соглашений.

Об этом говорится в видеозаписи, размещенном на странице президента в Facebook.

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"Значительная часть времени была посвящена скоординированным действиям по имплементации Минских договоренностей. Констатировано, что РФ не выполняет Минских договоренностей, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, это касается безопасности компонента, прекращения артиллерийского, минометного и танкового огня, отвода тяжелой техники, освобождения заложников и обеспечения эффективной реализации мирного процесса", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) длились более 2,5 часов.

Порошенко сегодня, 20 мая находится с однодневным рабочим визитом в Германии.