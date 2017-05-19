Уполномоченный правительства Германии усомнился в рациональности блокировки российских сайтов

Уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Ґернот Эрлер сомневается в рациональности блокировки российских информационных ресурсов в сети Интернет. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

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"У меня есть большие сомнения, что это является рациональным шагом. Много украинских семей имеют контакты с Россией, а также родственные связи. Поэтому не очень понятно, почему определенные информационные возможности, русскоязычные порталы блокируются. Это выглядит подобно лишению дееспособности населения Украины. Я не думаю, что у украинского правительства есть необходимость прибегать к таким мерам. И я верю, что будет интенсивный диалог по поводу этих мероприятий, которые вызвали недовольство многих западных обозревателей", - сказал Эрлер.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ при участии Нацбанка.