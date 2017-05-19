Парубий объяснил, почему некоторые депутаты не приходят на работу по пятницам

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объяснил отсутствие части депутатов на заседаниях парламента по пятницам.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам спикер напомнил, что предлагает изменить структуру работы в этот день.

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«Когда в пятницу у нас по регламенту Час вопросов к правительству, потом имеем зачитывание запросов, которое продолжается, как правило, не полчаса, а иногда час, потому запросов приходит большое количество, а потом у нас выступления с трибуны, - это закономерное дело, что, когда депутаты отбыли Час вопросов к правительству и знают, что будет зачитывание запросов, и знают, что будут выступать с трибуны те, кто записались, те и остаются в зале», - сказал Парубий.

Он добавил, что не оправдывает депутатов, а лишь говорит, что "это закономерная вещь, что решений после Часа правительства нет".

Так, спикер отметил, что одно из его предложений заключается в том, чтобы выступления депутатов перенести на среду, а в пятницу или проводить парламентские слушания, или увеличить время для вопросов к правительству.

Кроме того, Парубий отметил, что реформа парламента проходит через сессионный зал Рады сложно.

"Очень высокий уровень консерватизма в отношении изменений, реформы парламента", - добавил он.

По словам спикера, часто внимание акцентируют на неподдержанных законодательных актах вместо того, что было принято.

"На этой неделе мы приняли ряд важных вопросов и по национальной безопасности, и по средствам массовой информации, мы проговорили очень важные вопросы жилищно-коммунального комплекса, мы прошли весь блок вопросов аграрного комплекса и смогли почти по ним принять решение. Три ратификации, три закона по защите прав детей - это работа за эту неделю. И я считаю ее эффективной, я считаю ее действенной", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, открывая 7 февраля шестую сессию ВР восьмого созыва, Парубий отметил, что отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо.

"Нет времени на работу в сессионном зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", - призвал депутатов спикер.