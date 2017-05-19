Пострадавшие в результате аварии автобуса в Турции украинцы остаются в больнице

11:37, 19 мая 2017
Политика
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Угрозы их жизни нет.

Причиной аварии назвали скользкое дорожное покрытие в результате осадков / фото Hurriet Daily News

Пострадавшие в результате аварии автобуса в Турции граждане Украины пока остаются в больнице.

Об этом сообщает департамент консульской службы в Twitter.

"Пострадавшие в ДТП в Турции граждане Украины продолжают находиться в местной больнице. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 18 мая, на юге Турции на трассе в направлении Памуккале автобус с 16 украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Причиной аварии назвали скользкое дорожное покрытие в результате осадков.

В тот же день вечером посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что 16 пострадавших в результате аварии автобуса в Турции украинцев до пятницы останутся под наблюдением врачей.

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Теги: #украинцы#пострадавшие#авария в Турции