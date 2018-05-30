“Отстройка” как фактор украинской политики

Мы к Черновецкому непричастны... Балога мне не попутчик... Григоришина знать не знаю... Политики все больше “отстраиваются” от лиц, которые их компрометируют... На жаргоне политтехнологов „отстройка” – это демонстративное публичное дистанционирование от политика или политической силы, связи с которыми могут негативно повлиять на имидж того, кто отстраивается. Но кажущаяся отстройка никоим образом не означает, что между двумя якобы дистанционироваными друг от друга субъектами не сохраняются где-то в густой тени как можно более конструктивные и как можно более взаимовыгодные отношения. Нынешняя украинская политика дает нам довольно много примеров таких „отстраивающих” действий, за которыми скрывается вполне плодотворное сотрудничество.

И это не удивительно. Приближается президентская избирательная кампания, и ее игрокам пришло время задуматься, как избавиться от имиджевых „гирь”, которые могут обременить претендента и отвернуть от него симпатии избирателей. Но при этом не терять источники финансирования и влияния. Отсюда активизация разнообразных „отстраиваний” со стороны едва ли не всех топ-политиков Украины.

Мы к Черновецкому непричастны

Яркий пример – поведение Партии регионов, а также Президента и его команды в отношении мэра Киева Леонида Черновецкого. Мер, кажется, сделал в последнее время все, чтобы настроить против себя как можно больше киевлян, причем среди неудовлетворенных растет доля даже его “любимых бабушек”. Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, отмена „хлебных”, введение платной медицины, эвакуаторы, техталоны, наконец распоряжения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги оставили от электората Леонида Михайловича лишь гречано-паштетное ядро. Которое, впрочем, может быть достаточным для победы на очередных однотуровых выборах.

Однако для подавляющего большинства киевлян любые связи с Черновецким являются однозначно негативным фактором в оценке политика или политической силы. Согласно результатам последнего телефонного опроса Института Горшенина, свыше 70% киевлян не удовлетворены работой Леонида Черновецкого в должности мэра Киева. Отличной работу мэра считают лишь 2,3%, хорошей – 4,8%, удовлетворительной – 18,5%.

Потому, очевидно, и возникло у политических сил, которые были замечены в „крышевании” Черновецкого и тесном сотрудничестве с ним в Киевраде, желание поскорее „отстроиться” от мэра. Для начала Президент Ющенко начал занятную игру в отмену повышений стоимости коммунальных услуг. Напомним, 25 декабря 2008 года мэр издает два распоряжения о повышении тарифов, 3 февраля Президент их отменяет, а 5 февраля мер опять издает распоряжение практически идентичного содержания. И так трижды. Причем Черновецкий свои действия сопровождает издевательскими комментариями, мол, информация о каких-то там повышениях тарифов в столице – это „сказки”.

11 февраля грозные заявления делает глава Секретариата Президента Виктор Балога. СП не собирается вступать в дискуссию с Черновецким, а все незаконные решения мэра будут отменяться. Если же тот и в дальнейшем будет нарушать закон, то будет отстранен от занимаемой должности, а его деятельность станет предметом анализа правоохранительных органов.

Такое неожиданное изменение милости на гнев могло бы искренне удивить, ведь Ющенко прозрачно намекал на то, что на последних выборах голосовал за Черновецкого, а СМИ довольно много писали о плодотворном сотрудничестве Президентского брата Петра с мэром. Но пока еще никто никого не отстраняет, слова остаются словами. И все это похоже на элементарное отстраивание. Тем более, что отстранение Черновецкого от исполнения обязанностей главы КГГА оставляет мэру много рычагов для последующей деятельности на собственное благо, поскольку председательство в Киевраде у него отобрать не может никто. Кроме киевлян – на выборах.

Так же похожи на технологическую процедуру отстраивания действия партии Регионов. На заседании Киеврады 12 февраля фракция ПР под руководством народного депутата Инны Богословской высказвала резкое возмущение тем, что творит мэр, и даже присоединилась к оппозиции, подписав требование относительно отстранения Олеся Довгого от ведения заседаний Киеврады. Параллельно в эфире ТРК „Украина” много негативного о Черновецком наговорил лидер ПР Виктор Янукович.

И что? Чем конкретным окончились громкие высказывания Секретариата и ПР? Когда 17 февраля на голосование был поставлен закон, который предусматривает выборы мэров городов в два тура и который практически гарантировал окончание мэрской карьеры Черновецкого в марте следующего года (во втором туре его победит практически кто угодно), именно Партия регионов и пропрезидентские депутаты фракции НУ–НС (ЕЦ и „За Украину”) провалили это голосование. Интересно, какая судьба ожидает законопроект Катеринчука аналогичного содержания, который будет рассматриваться 3 марта?

А на заседании Киеврады 19 февраля “регионалы” вели себя послушно, словно зайки, дружно голосовали и никого уже не собирались ни от чего отстранять.

В тот же день заместитель руководителя СП Роман Бессмертный заявил, что глава государства и в дальнейшем будет отменять незаконные решения КМДА относительно повышения тарифов на коммунальные услуги, напомнив, что Президент уже трижды это делал. «Мы анализируем решение, и там, где будут нарушение, решение Президента будут однозначны», – заверил Бессмертный. А об отстранении мэра – молчок. И это все? Закончили на отстройке? (Смотрите также здесь).

Балога мне не попутчик

Политолг Тарас Березовец имел все основания трактовать как «отстройку» и диалог между экс-спикером ВР Арсением Яценюком и главой СП Виктором Балогой, который состоялся в начале текущей недели. „Киндер-сюрприз” украинской политики в понедельник сообщил, что отказался от предложения Секретариата Президента возглавить Национальный банк. „Им нужно куда-то отправить Яценюка – на должность министра, главы Нацбанка, куда угодно, чтобы только он не стоял на дороге”, – намекнул Арсений Петрович на попытки нейтрализовать его как будущего кандидата в Президенты. Яценюк объяснил, что политик не должен заниматься денежно-кредитной системой. Мол, новый глава НБУ должен установить контакт с Кабмином. Также кандидат на эту должность должен забыть о политических амбициях. „У меня есть такая амбиция – изменить не Национальный банк, а всю страну”, – скромно отметил Яценюк.

А уже во вторник демонизированный глава СП Виктор Балога заверил, что никаких официальных предложений экс-спикеру не делали. „Уверенность Яценюка в том, что ему предлагают возглавить Национальный банк, чтобы устранить как потенциального участника президентских выборов, свидетельствует лишь о самоуверенности молодого и амбициозного политика”, – вроде как с издевкой объясняет Балога.

У читателя должно сложиться впечатление, что юный и храбрый Яценюк избегает „кабалы святош” из Секретариата Президента, рывком сбрасывает с шеи ярмо Нацбанка и шагает в светлое президентское будущее, стряхивая с рукава черный пепел Балоги. В действительности больше похоже на то, что была разыграна комбинация, о которой пишет Березовец: „Некий политик Х, который наращивает свой рейтинг, стремится еще больше очиститься от связи с одиозным политиком Y, который имеет рекордный антирейтинг. Для этого Х и Y, которые для посторонних не имеют ничего общего, разыгрывают сценарий, где Y грубо "наезжает" на Х, и благодаря своему злобному имиджу позволяет Х классно попиариться на теме”.

О том, что схема отстройки готовилась предварительно, может свидетельствовать возмущенное заявление Яценюка в эфире „интера” 14 февраля о еще одном сильно скомпрометированном персонаже, место которого ему якобы предлагали: „Трижды отправили (в отставку) дважды отставленного Стельмаха, а он и дальше руководит Национальным банком".

В этом аспекте инициатива "Фронта перемен" Арсения Яценюка „а-ля Барак Обама” относительно "открытого и легального" сбора средств в поддержку своей деятельности выглядит как попытка отстроиться от теневых финансистов его кампании. Но пока Арсению Петровичу будут предоставлять часами эфирное время на „Интере” при сервильном поведении ведущих, эти попытки вряд ли увенчаются успехом.

Огрызко? Не комментирую. Сижу, страну от кризиса защищаю

Не гнушается методами отстройки и Юлия Владимировна. Вчера премьер наотрез отказалась комментировать заявление Министерства иностранных дел Украины о возможном объявлении посла России в Украине Виктора Черномырдина персоной нон грата в Украине “Уважаемые друзья, я вам публично пообещала, что я отстраняюсь от любых политических и дипломатических интриг. Я не хочу ничего комментировать, я занимаюсь исключительно своим делом – защищаю страну от кризиса”, - сказала Ю.Тимошенко.

Между тем, невозможно поверить в то, что о намерении сделать такое серьезное заявление министр МИД В.Огрызко не сообщил своему прямому начальнику - вице-премьеру Г.Немыре и главе правительства. И, очевидно, запрета министр не получил, поскольку 17 февраля Огрызко во время встречи с Черномырдиним выразил протест относительно его недружелюбных и очень недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

Однако Тимошенко быстренько отстроилась от заявлений своего подчиненного. Ее не зацепила даже фраза российского „златоуста” в интервью „Комсомолке” о том, что они с Ющенко „грызутся, как собаки”. И это - далеко не первый признак того, что она пытается не раздражать официальный Кремль. Достаточно вспомнить ее упрямую молчанку по поводу агрессии России на территорию Грузии.

Григоришина знать не знаю

И на закуску – еще один типичный пример отстройки. 18 февраля лидер коммунистов Петр Симоненко в эфире Шустер Live заявил, что бизнесмен Константин Григоришин не имеет отношения к финансированию партии. По собственной воле Петр Николаевич вряд ли стал бы вспоминать фамилию российского миллиардера с украинскими корнями, о котором укоренилось мнение как об основном финансисте КПУ. Но он должен был отвечать на прямой вопрос, финансирует ли Григоришин Компартию. Симоненко подчеркнул: "Я еще раз подтверждаю, Григоришин не имеет отношения к финансированию партии". "То, что я встречаюсь с представителями разного уровня бизнеса, говорит только о том, что мы свои усилия направляем на то, чтобы снизить удар по экономике Украины", – отметил лидер коммунистов.

А основания для вопроса журналистам дал конкурент Симоненко за лидерство в компартии Леонид Грач, который в интервью газете "Дело" заявил, что ему "неизвестны причины, по которым партия стала сотрудничать с Григоришиным".

Хотелось бы напомнить читателям, что все эти „отстройки” украинских политиков в то же время является попытками „пристраивания” к электорату. И горький опыт свидетельствует, что пристраиваются они и слева, и справа, и по центру с довольно подлыми намерениями...

Николай Писарчук