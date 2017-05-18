"Была ICQ. Где она?": в АП прогнозируют забвение ВКонтакте и Яндексу

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив полностью поддерживает ограничение присутствия российских "пропагандистских машин" в украинском информационном пространстве.

Об этом он говорил на круглом столе, посвященном разъяснению цели введения соответствующего решения СНБО, передает ТСН.

Как отметили во время обсуждения, на пропаганду в Украине Россия ежегодно тратит полтора миллиарда долларов.

Читайте также"Киевстар" полностью заблокировал запрещенные российские интернет-ресурсы: сервисы Яндекс не работают

По словам Шимкива, Яндекс, ВКонтакте, антивирусные программы Касперского и Доктор Веб могут использоваться стороной страны-агрессора для сбора информации. В целом заместитель главы АПУ видит в запрете возможности для украинских разработчиков. А запрещенные сервисы, уверен Шимкив, недолго будут нужными украинцам, и искать пути обойти запрет пользователи перестанут.

"Была ICQ. Где она? Были другие сервисы, AltaVista. Кто-то помнит? Нет. Появились альтернативные сервисы - общество переходит, если оно проще, доступнее", - сказал Шимкив.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.