Выборы нового председателя Конституционного суда запланированы на 19 мая

Проведение выборов председателя Конституционного суда Украины запланировано в КСУ на 19 мая этого года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

Трехлетний срок пребывания Юрия Баулина в должности председателя КСУ истек еще 19 марта с.г. Согласно регламенту КСУ, нового председателя нужно избрать не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность председателя стала вакантной. При этом, согласно ст. 148 Конституции, КСУ избирает председателя из своего состава на специальном пленарном заседании суда. Сейчас в КСУ работают 15 судей, которые полномочны избрать нового председателя суда.

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Как сообщал УНИАН, четверо судей Конституционного суда Украины обратились с просьбой к и.о. председателя КСУ Баулину определить дату и время пленарного заседания КСУ для проведения выборов нового председателя суда. Соответствующее письмо судей Николая Мельника, Сергея Саса, Игоря Слиденко и Станислава Шевчука было зарегистрировано секретариатом Конституционного суда 28 апреля.