Путин не собирается выполнять Минские соглашения - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент РФ Владимир Путин не собирается выполнять Минские соглашения, но они помогают Украине привлекать преступников к ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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"На сегодняшний день мы используем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Но Минские соглашения есть и вошли в решение Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Санкции против Путина применяются за невыполнение и неимплементацию Минских соглашений, и мы не можем достичь мира, чего я хочу больше всего именно за то, что Путин Минские соглашения выполнять не хочет и не собирается. Но Минские соглашения позволяют продемонстрировать всему миру, кто виноват в этом. Минские соглашения позволяют нам идти в суд, привлекать преступников к ответственности, в том числе и международной. Минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия, в рамках международного права, заплатила цену за то, что именно она их нарушает", - заявил Порошенко.

"И любая альтернатива Минским соглашениям, можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу или Соединенные Штаты Америки, но это все ни к чему... Знаете, чем отличается на сегодняшний день ситуация, которая сложилась у нас сейчас, от трагедии, которая происходила в Осетии, в Абхазии во время вторжения российских войск, Приднестровье, и в Сирии, на других участках? Тем что под Минскими соглашениями стоит подпись Путина", - заявил Порошенко.