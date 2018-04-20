Украинский интерес. Выстраданный безвиз, триллер в Вашингтоне и перспективный Макрон

«Безвиз – наш!» Подписаться под этим лозунгом смогут с 11-12 июня порядка трех миллионов украинцев, обладающих биометрическими паспортами и получающими возможность посещать государства ЕС без дополнительных формальностей. Страшилки о массовых отказах на границе и рассуждения о «ненужности» визовой либерализации – это козни российской пропаганды. Впрочем, не стоит забывать, что добрых две трети наших сограждан не располагают загранпаспортами и никогда не были в ЕС. Поэтому программы ознакомления украинцев с жизнью сопредельных государств Евросоюза могли бы стать популярными. В политическом аспекте после ратификации Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украине и Европейскому Союзу предстоит выработать новый документ, определяющий формат сближения.

ЕС последователен в непризнании аннексии Крыма и готовности поддерживать Украину, но и ухудшать отношения с Россией готовы далеко не все участники объединения. Лакмусовой бумажкой может стать газопровод «Северный поток-2», идею строительства которого продвигает Россия с прицелом на заинтересованность Германии. Против этого проекта выступила польский премьер Беата Шидло. Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что в ближайшее время расширения ЕС не будет, что должно охладить горячие головы и дает новую надежду евроскептикам.

Впрочем, Украина в последнее время сосредоточилась на развитии отношений с Вашингтоном, которые благодаря личности 45-го президента США далеки от предсказуемости. Например, встреча Павла Климкина с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, похоже, стала неожиданностью не только для Сергея Лаврова, находившегося в то же время в Вашингтоне, но и для ряда украинских политиков, успевших поупражняться в остроумии. Шеф украинской дипломатии после возвращения в Киев подчеркнул, что Штаты готовы присоединиться к давлению на Россию для выполнения Минских договоренностей, но не будут настаивать на изменении Нормандского формата. Интересно отметить, что американо-российские отношения сегодня продолжают приближаться к полюсу холода, так и не сумев реализовать надежды Путина на сближение с Трампом. Украина продолжает борьбу за проведение встречи американского и украинского президентов до личной встречи Трампа и Путина.

Возвращаясь к Нормандской четверке, нужно подчеркнуть, что избрание президентом Франции Эммануэля Макрона позволяет рассчитывать на реанимацию ее работы, но не раньше, чем осенью, после парламентской кампании в Германии. Самый молодой после Второй мировой войны французский лидер напоминает серфера, сумевшего умело оседлать общественные настроения. Удержится ли он на волне завышенных ожиданий – вопрос, на которого пока нет ответа. Однозначно 20 миллионов голосов, отданных за Макрона, не должны вызывать амнезию в отношении результата Марин Ле Пен – лидер «Национального фронта», не скрывавшая симпатий к России, получила 10 миллионов бюллетеней в свою поддержку.

В середине июня пройдут выборы в Национальную ассамблею – нижнюю палату французского парламента, результаты которых определят, насколько эффективным президентом сможет быть Эммануэль Макрон. Его партия намерена выдвинуть кандидатов во всех избирательных округах, но и ветераны французской политической сцены не намерены отсиживаться без дела. Украине стоит повнимательнее присмотреться к новому французскому президенту, у которого не должно быть стереотипов в отношении нашей страны, но особой эйфории его избрание вызывать не должно – приоритетом Макрона станет решение внутренних проблем Франции.

Евгений Магда