"Давайте создадим мир": Трамп в Twitter рассказал о встречах с Климкиным и Лавровым

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о своих недавних встречах с министрами иностранных дел России и Украины, используя хэштег «LetsMakePeace».

Соответствующий пост появился ночью 12 мая.

«Вчера, в один день - я провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным #LetsMakePeace.!», – написал он.

Yesterday, on the same day - I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Как сообщал УНИАН, по результатам встречи Дональда Трампа с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки желает сотрудничать с украинскими властями в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

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Ранее Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны детально обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействие российской агрессии.