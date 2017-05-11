Климкин обсудил с высшим руководством США возможность привлечения Вашингтона к "нормандскому формату"

ММинистр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с высшим руководством Соединенных Штатом Америки Пенсом возможность привлечения США к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и противодействию российской агрессии.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила в комментарии УНИАН.

«Безусловно, обсуждался вопрос о привлечении США фактически к «нормандскому формату», к урегулированию ситуации на Донбассе и противодействию российской агрессии», - заявила она.

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«Детали не могу сказать, поскольку я не была там, а делегация пока в полете», - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.