Украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках.

Как сообщили в пресс-службе СНБОУ, об этом он сказал во время посещения в Стамбуле (Турция) международной выставки оборонной промышленности IDEF 2017.

«Количество подписанных контрактов и меморандумов о сотрудничестве свидетельствует, что украинское оружие и украинские технологии пользуются спросом на мировых рынках», - отметил Турчинов.

В частности, он сообщил, что подписаны совместные проекты по производству боеприпасов, меморандумы о сотрудничестве в сфере авионики, навигации и в производстве новых самолетов.

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Турчинов подчеркнул, что экспозиция Украины, в которой представлены авиация, бронетехника, стрелковое оружие, артиллерия и ракетная отрасль, является крупнейшей со времен независимости. «Большой интерес вызвал разработанный украинскими учеными и конструкторами динамическая защита брони, которая спасает боевую машину от прямого попадания снаряда. Кроме того, не имел аналогов на выставке беспилотный бронетранспортер «Фантом», который может точно находить и уничтожать цель, вести разведку, вывозить раненых бойцов в сложных и опасных условиях», - сказал он и добавил, что значительное внимание также привлекли новые разработки ГП «Антонов».

«Сейчас в украинской экспозиции впервые продемонстрировано новое качество - совместное государственное и частное партнерство. Представлены новые совместные разработки и изделия государственных и негосударственных предприятий. Мы будем поддерживать эту работу и активно ее развивать», - подчеркнул секретарь СНБО.

«Украинское оружие, которая проходит испытания в бою, вызывает интерес представителей многих стран. Надеюсь, что и оборонпром, и все наши оборонные предприятия найдут новых клиентов, новых партнеров как для совместного производства, так и для реализации своей продукции», - добавил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина и Турция имеют много перспективных совместных проектов в военной области. В частности, он сообщил, что создана совместная рабочая группа по координации стратегических проектов, которая работает над их практической реализацией.

Также, по словам Турчинова, турецкие партнеры готовы инвестировать в украинские оборонные предприятия. «Это новые масштабные проекты, сейчас мы их обсуждаем, и надеюсь, что от теории перейдем к их воплощению», - отметил он.