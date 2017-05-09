Порошенко назвал условия прогресса в реализации политической части "Минска"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прогресс в выполнении политической составляющей Минских соглашений невозможен без обеспечения ключевых условий безопасности на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Еще раз подчеркиваю, прогресс в выполнении политической составляющей «Минска» является невозможным без обеспечения ключевых условий безопасности», - заявил он.

«Речь идет о постоянном прекращении огня, отводе тяжелой техники и артиллерии, вывод – полное выведение – российских войск, оружия и техники, полный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей неконтролируемой украинским правительством территории, а также освобождения заложников», - добавил президент.

Порошенко отметил, что Украина выступает за активизацию работы «Нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы выступаем и за активизацию «Нормандского формата», - заявил он, добавив, что буквально несколько часов назад он говорил об этом с канцлером Германии Ангелой Меркель, «под чьим руководством демократическая европейская Германия предоставляет мощную дипломатическую поддержку Украине в нашей борьбе с российским агрессором».

«Я хочу поздравить народ Франции, народы стран-членов Евросоюза и народ Украины с победой проевропейских сил. Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с поддержкой избирателей и убедительным мандантом на укрепление европейских принципов и ценностей», - добавил глава государства.