Вехи недели. Майские угрозы, процесс над Януковичем и пауза для Донбасса

Первомай в Украине больше не является праздником пролетарской солидарности, который используют в своих интересах украинские коммунисты. И дело не только в смерти Бориса Олийныка, наиболее яркого представителя национал-коммунистического течения в КПУ. И даже не в том, что лидер запрещенной партии Петр Симоненко провел 1 мая в Житомире. Появление на Крещатике колонны сторонников Сергея Каплина, «представителя Федерации профсоюзов в парламенте» и члена фракции БПП, убедительно показывает, что левый фланг украинского политического спектра сегодня зияет пустотой, заполнить которую в кратчайшие сроки будет проблематично. Об этом говорит и отсутствие дееспособных профсоюзов, и разрозненность носителей левой идеологии.

Ситуативно под красными знаменами в честь Дня Победы обострить ситуацию могут попытаться пророссийские силы, использующие апробированные Кремлем рецепты «победобесия». 2 мая в Одессе им не удалось использовать трагическую годовщину в своих целях. Не меньшую угрозу, чем явные агенты влияния Кремля, представляют собой нарочито патриотичные персонажи, использующие непростую политическую ситуацию в собственных целях. Обещания Арсена Авакова жестко давать отпор всем антиукраинским проявлениям 9 мая, вероятно, будут подкреплены усилением правоохранителей во время праздничных мероприятий, а основные усилия власти в целом будут направлены на сохранение хрупкой внутриполитической стабильности в Украине.

Стартовавший и прерванный для попытки обеспечить участие подсудимого посредством видео-конференции процесс над Виктором Януковичем может стать не только прецедентом осуждения бывшего руководителя страны, но и импульсом для усиления позиций действующего главы государства, который готовится к баллотированию на второй президентский срок. Для прокурорских работников в этом случае важна согласованная и слаженная работа, которая позволит нивелировать общественный резонанс от отказа Интерпола искать Виктора и Александра Януковичей, Андрея Клюева и Эдуарда Ставицкого. Что касается четвертого украинского президента, то его российские хозяева, вероятно, попытаются использовать его для озвучивания своих либретто.

Результаты выборов в объединенных территориальных общинах, прошедших 30 апреля, показали, что основные политические игроки не сумели отказаться от привычных методов борьбы за голоса и контроля процесса их подсчета. Вряд ли дело исключительно в Вальпургиевой ночи, скорее, речь о политических традициях. При этом о своей победе на местном уровне заявили сразу несколько политических сил. Это свидетельствует о нарастающем интересе к выборам на местном уровне и усилении их влияния на политические расклады в стране.

Трудно не согласиться с утверждением Ирины Геращенко, что Нормандский процесс поставлен на паузу. Об этом свидетельствует и ситуация в зоне АТО, и заявления европейских лидеров, играющих роль посредников в урегулировании конфликта на востоке Украины. Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции – хорошая новость для ЕС, но вряд ли она способна своим фактом изменить ситуацию на Донбассе.

Евгений Магда