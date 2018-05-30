Черномырдин отметил престольный праздник с «нацменьшинским» уклоном (фоторепортаж)

Посольство Российской Федерации в Украине с размахом отметило день российского дипломата.

В честь праздника Чрезвычайный и Полномочный посол Виктор Черномырдин напомнил, что Министерство иностранных дел России было учреждено в качестве первого посольского приказа еще при Иване Грозном, 460 лет назад. «Традиции были заложены еще тогда, а мы их продолжаем, выполняя нашу работу», - уточнил посол.

Приветствуя гостей праздничного приема, Черномырдин, которого сайт посольства РФ «по случаю» помпезно поименовал «дуайен дипломатического корпуса» (doyen фр.— старшина, старейшина - старший по дипломатическому классу и по времени аккредитования в данной стране дипломатический представитель), заявил: «мы рады, что в день нашего престольного праздника, одного из самых молодых в России – ему всего семь лет, - вы здесь».

Помимо красной икры в розеточках из теста, фаршированной осетрины, лосося, креветок и белой рыбы в меню присутствовали сладкое тесто «чакчак» и… традиционные для стихийных рынков вокруг киевских станций метро беляши. Не обошлось и без традиционных блинов с форелью и кручеников.

По сведениям Комсомольской правды в Украине, на «чакчак» особо налегал экс-президент Леонид Кучма… когда не был занят «стрельбой глазами» по представительницам прекрасного пола. Впрочем, дамы не особо возражали, и вскоре взяли Леонида Даниловича в настолько плотное кольцо, что ему пришлось капитулировать, выпить и выдержать фотосессию со всеми желающими.

Черномырдин жаловался: «только вот зал маловат, чтобы сюда могли прийти все наши друзья», но, к примеру, для ученицы 11-го класса средней школы № 22 Соломенского района Киева Лилии Михайловой место нашлось, по крайней мере, в культурной программе. Впрочем, посольство РФ обратило внимание на девушку после того, как ее отстранили от участия в районном конкурсе, сославшись на то, что выступление подготовлено на русском, а не украинском языке. На посольском приеме Лилия прочла отрывок из «Евгения Онегина».

Занятно, что культурная программа посольского приема развивалась практически в строгом соответствии с неписаными правилами современного «славянского застолья». Классическую музыку Рахманинова и Мусоргского решили «разбавить» выступлением ансамбля «Яш Юраклар». Разве что до «Семь сорок» и «Хава нагилы» дело не дошло… А на фуршете, куда гости были приглашены после концерта, состоялась презентация российского ювелирного салона «Моисейкинъ» из Екатеринбурга.

Под стать были и награждения в честь праздника: орден Дружбы за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение русского языка и русской культуры достался президенту Всеукраинского татарского культурного центра «Туган тел» Канафие Хуснутдинову. А сам Черномырдин получил почетный знак «Гетман Кирилл Разумовский» из рук регионала Николая Азарова.

Также в рамках празднования Черномырдин и дипломаты посольства РФ возложили венки к могиле видного российского дипломата, адмирала, графа Евфимия Путятина в Киево-Печерской Лавре.

Такой выбор не мог не привлечь внимания, поскольку граф Ефимий Путятин известен не только своей весьма выдающейся дипломатической карьерой, но и скандальными попытками реформировать высшее образование в качестве министра народного просвещения России. Так, скажем, он первый ввел «зачетки», обязательное посещение лекций и плату за обучение. Большой резонанс получил циркуляр от 21 июля 1861 года, которым запрещались любые студенческие собрания. А также провальная идея ввести в российских университетах обязательное изучение японского языка. После того, как реформы Путятина привели к массовым столкновениям студентов с полицией в Петербурге и Казани, «побочным эффектом» которых стало закрытие Петербургского университета, графа сделали почетным членом Российской Академии Наук и отправили на пенсию… P.S. 12 февраля Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об учреждении еще одного «профессионального праздника» - Дня партизана и подпольщика, который планируется отмечать ежегодно 29 июня. Правда, почему-то начиная лишь с 1 января 2010г. Этот год решили пропустить…

Елена Перегуда

Фото УНИАН, Комсомольской правды В Украине, Світського життя