Породит ли отстранение Довгого античерновецкое большинство?

“Действительно, на 10-й позиции значится Карпунцов, но подписи нет. А на 52-й позиции я своей рукой написал свою фамилию и подписался. А 62-й стоит подпись Владыки Павла...”

Страсти бурлили вчера не только под стенами столичной мэрии, но и внутри ее. В 8 вечера получила от знакомой сотрудницы КГГА эсэмэску: “Сессия в Киевраде продолжается. Свет выключили. Довгого сняли. Избран новый президиум. Зал заблокирован”.

“Это была незаконная попытка завладеть президиумом путем подделки документов и фальсификации, – позже заявил в интервью УНИАН Олесь Довгий. – Кличко продемонстрировал документ с 61 подписью, но там дважды стояла подпись депутата Карпунцова (Валерий Карпунцов – депутат Киеврады от БЮТ. – Авт.). Значит, 61 подписи нет, и со многими другими подписями есть проблемы и сомнения в их подлинности...”

Мы попробовали выяснить, что же таки происходило вчера в Киевраде и почему фамилия Карпунцова дважды встречалась в списке за отстранение Довгого.

– Вчера под стенами Киеврады собралась масса людей с требованием прекратить издевательство над малым и средним бизнесом, над владельцами малых архитектурных форм, возмущены бюджетники, о которых мэр рассказывает, что они взяточники и коррупционеры, а они получают жалкую зарплату, – рассказывает УНИАН зампредседателя фракции БЮТ в Киевраде Татьяна Мелихова. – И в сессионном зале было предложено фракцией БЮТ и нашими коллегами – Блоком Кличко, Блоком Литвина, Блоком Катеринчука и Партией регионов выслушать людей, стоящих у мэрии и немедленно решить их вопросы. Но председатель Довгий делал все возможно, чтобы не дать услышать простых людей. Закончилось это тем, что Довгий завел в зал всю огромную толпу, хотя мы предлагали отобрать руководителей инициативных групп. А сам исчез на три с лишним часа... После этого собрались руководители всех фракций, кроме Блока Черновецкого и ГАКа (неотъмлемое приложение к БЧ) и приняли решение собрать подписи об отстранении такого председателя от ведения пленарного заседания.

Позже Виталий Кличко сообщил, что в Киевраде собрана 61 подпись: 32 – от БЮТ, 15 – от Блока Кличко, 9 – от Блока Литвина (всего во фракции 11 депутатов, документ не подписали Игорь Шовкун и Михаил Голица), 2 – от Блока Николая Катеринчука и 3 – от Партии регионов.

Избрав президиум во главе с новым председательствующим Алексеем Резниковым, депутаты продлили заседание сессии. Почему выбор пал именно на Резникова, представляющего Блок Катеринчука, самую малочисленную фракцию в Киевраде, состоящую из двух депутатов?

– Алексей - профессиональный, толерантный, взвешенный человек, он член регламентного комитета и равноудален от основных политических сил, выступающих в качестве оппозиции в Киевском городском совете, – объяснил этот выбор депутат от Блока Кличко Валерий Карпунцов. – Это компромиссная фигура.

Сам же Карпунцов, как говорилось, стал центральной фигурой в конфликте между Довгим и оппозиционными фракциями. Именно его фамилия, по словам Довгого, значилась дважды. Отсюда и вывод секретаря Киеврады о подделках и фальсификациях.

– Очень приятно, что Олесь Станиславович признал документ, его силу и легитимность, – рассказал УНИАН Карпунцов, – но произошла одна неприятность: Довгий взял рабочую фотокопию из Интернета, сделанную при сборе подписей, – до того, как ему предъявили документ. Там действительно на 10-й позиции написано Карпунцов, но подписи Карпунцова нет. А на 52-й позиции я своей рукой написал свою фамилию и подписался. А 62-й стоит подпись Владыки Павла. Значит, 61 подпись есть. Вчера мы наблюдали Олеся Станиславовича на разных каналах. Он заявил, что при наличии 61 подписи он в отставку уйдет. Так пусть уходит – 61 подпись есть!..

– Девушки второпях написали фамилию Карпунцова, – сказала Мелехова, – а когда собирали подписи, он подошел и еще раз своей рукой написал фамилию и расписался. Экземпляр вышел на 62 фамилии и 61 подпись...

Уже отстраненный от ведения заседания Киеврады Довгий позже вернулся в сессионный зал и заявил присутствующим, что данное заседание должно быть “предметом прокурорского рассмотрения, поскольку являьтся фальшью”. Он сказал, что все действия оппозиционных фракций направлены на то, чтобы не был принятый к рассмотрению бюджет столицы.

– Я убежден, что наши оппоненты, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Киеве, будут делать все от них зависимое, чтобы не переходить к конструктивной работе, – отметил Довгий.

Как только Олесь Станиславович покинул зал, депутатам сразу выключили свет. Но они продолжили работать на благо столицы в темноте.

Поработали плодотворно.

– Отменили решение об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое мэр единолично подписал 30 января, – перечисляет вчерашние достижения оппозиции Мелихова. – Отменили два решения сессии о порядке размещения малых архитектурных форм, потому что загонялась установка всех киосков на одно юридическое лицо – Киевское инвестиционное агентство. Люди были возмущены. Их физически уничтожают, выгоняют, лишают возможности работать и развивать малый и средний бизнес, рассказывали о взятках в 1000 долларов.

Также депутаты отменили несколько предыдущих решений Киеврады, в частности об условиях перевозки пассажиров частными перевозчиками и о создании Киевского патологоанатомического бюро.

Почему же Олеся Станиславовича отстранили?

Ключевым вопросом вчерашнего заседания Киеврады было рассмотрение бюджета, он, по версии всех сторон, стал первопричиной недоразумений между провластными и оппозиционными фракциями.

– Тот бюджет, который мы увидели, и люди, которых мы услышали, – все это подтолкнуло депутатов отстранить господина Довгого от ведения сессии, которую он нахально затягивал и делал все, чтобы она не состоялась, чтобы не были рассмотрены очень важные для города документы, – объяснил УНИАН один из лидеров Блока Кличка в Киевраде, председатель Украинской крестьянской демократической партии Дмитрий Андриевский. – Депутаты отстранили господина Довгого вполне легитимно, согласно регламенту – всего на одно заседание. Ему дали четкую информацию, если он и дальше будет вести себя так нахально – не будет слушать киевлян, не слышать депутатов, то дальше будет хуже, может дойти и до досрочного прекращения полномочий, но сегодня об этом не идет речь.

По словам Андриевского, предложенный властью бюджет фактически “уничтожает город”. В нем заложено чуть больше 15 млрд. гривен. На 20% снижены социальные расходы, а программа “Забота”, которая касается прежде всего “любимых бабушек Черновецкого” и пенсионеров в целом, сокращена вдвое, на 400% сокращены капиталовложения в строительство, на 500 млн. грн. – финансирование жилищно-коммунального хозяйства.

– Принимать такой бюджет – это самоубийство, – подытоживает Андриевский.

– Станут ли обжаловать они правомерность (неправомерность) вчерашних решений – это уже их проблемы, – замечает Карпунцов. – Факт тот, что античерновецкое большинство есть, и это большинство защищает интересы горожан. И есть понимание у исполнительной власти о необходимости смены этой политической команды Киева, которая доводит столицу до обнищания, до абсурда, до маразма.

Правда, Андриевский с оптимистичными выводами не спешит, мол, говорить об античерновецком большинстве пока рано. Но отмечает, что большинство столичных депутатов уже понимают: председательство Черновецкого и Довгого отнюдь не на пользу городу.

Анна Ященко