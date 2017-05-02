В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова
10:32, 02 мая 2017Политика
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В Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону сказали, что Панов "жив и здоров".
Панов жив и здоров / vk.com/heavenfvck
В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова.
Об этом УНИАН сообщили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону.
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"Мы связались с российскими органами власти. В УФСИН и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров", - сказал дипломат.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на блоггера одного российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти из-за сердечной недостаточности украинца Артура Панова, обвиняемого в подготовке теракта в России.
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